Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı hakkında karar!
Son Dakika haberi...Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve dün havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, dün Amerika’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için jandarma ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

ŞEYMA SUBAŞI'NA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Bugün savcılık tarafından ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesine sevk edilen Subaşı, savcılık tarafından hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapılan Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında Şeyma Subaşı hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Kararın verildiği gün ABD’de bulunan Subaşı, hakkında daha sonra yakalama kararı da çıkarılmıştı. Subaşı, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

