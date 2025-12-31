Şeyma Subaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız’ın da olduğu birçok isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız gözaltına alınıp serbest bırakılırken, ABD’de bulunan Subaşı’nın dönüşü bekleniyordu.

Subaşı, Türkiye’ye döndüğü gün İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Subaşı'nın havalimanından görüntüleri de ortaya çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Subaşı, ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 28 Aralık’ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında Miss Türkiye 2016 Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, “Suma Han” ve “Kütüphane” gece kulüplerinin işletmecileri Cengiz Can Atasoy ve Yılmaz Efe’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Uyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafı

Les Benjamins’in direktörü Majhadi ifadesinde, “Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler” dedi. Majhadi, bu partilere davet edilmediğini ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medyada Kur’an-ı Kerim paylaşan Subaşı, ardından videolu açıklama yapmıştı:

“Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hâl ile anlatılır. Ben de o hâlden geçiyorum. Bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için... Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum.

Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda değiller

İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur. Bu dönem benim için bir temizlenme, bir kendime dönme vakti. Çok yakında İstanbul’dayım. Geldiğimde daha net konuşacağım.”