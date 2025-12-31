İstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
Yılın son günü mesai saatlerinin de sona ermesiyle İstanbul'da trafik alarm vermeye başladı. İBB tarafından paylaşılan son haritaya göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71' ulaştı.

Yeni yıla girmeye saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yükselmeye başladı.

İBB'nin verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu %71 olarak ölçüldü.

Özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında kırmızı ve koyu turuncu renge büründü.

trafik.png

Avrupa Yakası’nda Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Şişli çevresinde yoğunluk yaşanırken, Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ataşehir, Kartal ve Pendik hattında trafik yer yer durma noktasına geldi.

Haritaya göre 15 Temmuz ve FSM köprü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

YILBAŞI PLANLARI TRAFİĞİ ARTIRDI

Uzmanlar, mesai bitimi ve yılbaşı kutlamalarının da etkisiyle trafiğin arttığına dikkat çekiyor.

Yetkililer ise sürücülere mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmaları, trafiğe çıkacakların ise güncel yol durumunu takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerine yaklaşırken, trafik yoğunluğunun gece ilerleyen saatlerde kademeli olarak azalması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

