İstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Yılın son günü mesai saatlerinin de sona ermesiyle İstanbul'da trafik alarm vermeye başladı. İBB tarafından paylaşılan son haritaya göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71' ulaştı.