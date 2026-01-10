BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi
Meteoroloji, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için Marmara Bölgesi'nde etkili olacak olumsuz hava koşulları uyarısında bulunmuştu. Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilmişti.
Uyarılar doğrultusunda, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) planlanan seferlerin bir kısmını iptal etti.
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
10 OCAK CUMARTESİ 58 SEFER İPTAL EDİLDİ
BUDO 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştireceği 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat saat 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ile 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)