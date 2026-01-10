BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi
Yayınlanma:
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yapmayı planladığı 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Meteoroloji, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için Marmara Bölgesi'nde etkili olacak olumsuz hava koşulları uyarısında bulunmuştu. Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilmişti.

Uyarılar doğrultusunda, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) planlanan seferlerin bir kısmını iptal etti.

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleriİDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

10 OCAK CUMARTESİ 58 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştireceği 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat saat 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ile 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!
Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!
İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!
İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!