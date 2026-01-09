9 ilde IŞİD operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde, terör örgütü IŞİD’e finansal destek sağladıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYONLUK FİNANS KAYNAĞI VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği veya örgüt faaliyetlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 milyon 820 bin 467 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca aramalarda bir av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

MİT'in özel IŞİD raporu ortaya çıktı! Ekonomik kriz gençleri terör tuzağına düşürmüşMİT'in özel IŞİD raporu ortaya çıktı! Ekonomik kriz gençleri terör tuzağına düşürmüş

ADLİ SÜREÇTE 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

