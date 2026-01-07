MİT'in özel IŞİD raporu ortaya çıktı! Ekonomik kriz gençleri terör tuzağına düşürmüş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD’in Horasan Vilayeti adlı kolunun Türkiye’deki ilk saldırısı sonrasında örgütle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığına göre, yaklaşık 70 sayfalık açık kaynak niteliğindeki raporda örgütün yapısı, stratejisi ve Türkiye’deki faaliyetleri ayrıntılı biçimde incelendi.

ÖZEL ANALİZ

MİT Akademisi uzmanlarının hazırladığı rapor, yalnızca IŞİD’in Horasan Vilayeti grubuna odaklanıyor. Raporda beş ana başlık yer alıyor:

Radikalleşme süreçlerinde itici ve çekici faktörler

Örgüt yapısı ve örgütlenme dinamikleri

Strateji, taktik ve hedeflere göre eylem analizi

Söylem analizi

Türkiye’ye yönelik faaliyetler

Terörle mücadelede önerilen önlemler

MİT, raporun “Horasan yapılanmasına karşı önlemler” başlığında yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Bölgesel düzeyde güvenlik, istihbarat ve ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirmek,

Finansal kaynaklara erişimini engellemek, uluslararası alanda izole etmek,

Mesleki eğitim programları gerçekleştirmek,

Deradikalizasyon ve psikolojik destek çalışmaları yürütmek,

Dış müdahaleye karşı uluslararası diploması ve iş birliğini güçlendirmek,

Kültürel ve manevi değerlerin korunmasına yönelik çalışmalara artırmak,

Yerel savunma kabiliyeti ve toplumsal bilinci yükseltmek,

Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme programları planlamak,

Radikalleşebilecek bireyleri tespit edip sosyal ve psikolojik hizmet sağlamak,

Örgütün savaşçı ve kaynak transferini engellemek için sınır güvenliğini güçlendirmek ve sıkı kontroller uygulamak.”

Raporda, Horasan Vilayeti’nin örgütsel etkinliğini artıran faktörler de madde madde sıralandı:

“İdeolojisi doğrultusunda söylem evrenini farklı propaganda kanalları ile sunabilmesi,

Mesajların süreklilik ve sıklık arz etmesi,

Sansasyonel eylemler üreterek terörü her unsuruyla ortaya çıkaran saldırılar gerçekleştirmesi,

Sembolik mesajlar üzerinden geniş bir coğrafi alana ulaşabilmesi,

Maddi imkânlar sunarak ve ideolojik söyleminin de etkisi ile farklı coğrafyalardan alternatif yaşam alanı sunumu ile eleman temin edebilmesi.”

EKONOMİK KRİZ VURGUSU VAR

MİT raporuna göre, gençlerin örgüte katılımında etkili olan nedenler şu şekilde belirlendi:

“Siyasi liderlerin, toplumlarının taleplerine karşılık vermede yetersiz kalmaları,

Kıt ekonomik kaynakların adaletli dağıtılamaması,

Sosyal sorun alanlarının çokluğu,

Hukuki süreçlerin yavaş ve verimsiz işlediği yönündeki toplumsal kanı,

Genç nüfus arasında, içinde bulundukları toplumlardaki sorun alanlarının çözüme kavuşacağına ilişkin inancın zayıf olması.”

Raporda, örgüte katılımın anlaşılabilmesi için Kafkasya Bölgesi örnek olarak gösterildi. Horasan Vilayeti adıyla anılan bu bölge için şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa ve Asya’nın birbirinden ayrıldığı, farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir alan olması, bölgeyi jeopolitik açıdan önemli bir coğrafya haline getirmektedir.”

Sovyetler sonrası dönemde ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların, Selefi-Tekfirci ideolojilerin bölgeye yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekilen raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bölgenin küreselleşme hareketleriyle birlikte dışarıya açılarak etkileşime girmesi, Selefi - Tekfirci ideolojinin bölgede daha fazla dolaşıma girmesine neden oldu.

Aynı zamanda, bölgedeki zayıf ve kırılgan sosyopolitik – ekonomik koşullar, radikal grupların ortaya çıkışını besledi.

Selefi - Tekfirci ideolojinin Kuzey Kafkasya’da ortaya çıkan sosyopolitik ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan boşluklardan beslendi.

1990’lardan itibaren sosyoekonomik olarak yaşanan hayal kırıklıkları ve umutsuzluk özellikle gençleri bazı akımların etkisine daha açık hale getirdi.”

Gençlerin örgütler için nasıl kolay hedef hâline geldiği ise şu tespitlerle açıklandı:

“Özellikle bölgede yaşayan genç nüfusunun; ‘içinde bulundukları ekonomik durumları değiştirebileceklerine inanmamaları’,

‘Gençler arasındaki işsizlik seviyelerinin yüksek olması’,

‘Sorunlarına muhatap ve çözüm bulamamaları’,

‘Yerel iktidarların gençler açısından meşru görülmemesi’,

‘Bölgede geleneksel dini anlayış ve kurumların güçsüzleşmemesi’

ve ‘Tüm bunlar neticesinde gençlerin içinde bulundukları topluma ve sisteme yabancılaşmaları’,

örgütlerin eleman temini açısından bölgeyi uygun hale getirmiştir.”

Rapora dair bilgiler, Yalova’daki IŞİD hücre evine düzenlenen ve üç polisin şehit olduğu saldırının ardından kamuoyunda artan “ihmal” iddialarını da gündeme taşıdı.

Tolga Şardan, “Emniyet İstihbaratı’nın, merkezde ya da yerelde daha önce bilinen ve üstelik kayıtlarda IŞİD’çi olduğu belirtilen şüphelinin yaşadığı adrese yönelik teknik ve fiziki çalışma çerçevesinde yeni tespit yapmadığı anlaşılıyor” bilgisini paylaştı.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın müfettiş görevlendirdiği ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

