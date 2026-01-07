Son Dakika | Valilik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, önemli idari atamaları içeriyor. Kararnameye göre, yedi ilin valisi merkeze çekilirken, toplam 19 valilikte görev değişikliği yapıldı.

YALOVA DAHİL 7 İLİN VALİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

IŞİD'le çatışmanın yaşandığı Yalova'da Vali Hülya Kaya merkeze çekildi. Yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta getirildi. Merkezde görevlendirilmek üzere Bakanlığa çağrılan valilerin görev yaptığı iller şöyle: Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli ve Trabzon. Bu valilerin yerine yeni isimler atandı.

19 İLE YENİ VALİ

7 valinin merkeze çekilmesinin yanı sıra 19 ilde ise vali görevlendirmesinde değişiklik yapıldı. Bahsi geçen 19 ilin yeni valileri şunlar oldu:

Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ Ardahan Valisi

Mustafa Firat TAŞOLAR Iğdır Valisi

Cahit ÇELİK Bingöl Valisi

Mustafa KOÇ Giresun Valisi

Hayrettin ÇİÇEK Karaman Valisi

Ahmet Hamdi USTA Yalova Valisi

Tahir ŞAHİN Trabzon Valisi

Mehmet MAKAS Düzce Valisi

Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ Osmaniye Valisi

Erdinç YILMAZ Eskişehir Valisi

Yavuz Selim KÖŞGER Denizli Valisi

Mustafa YAVUZ Adana Valisi

Murat DURU Aksaray Valisi

Ömer KALAYLI Kilis Valisi

Oktay ÇAĞATAY Karabük Valisi

Nedim AKMEŞE Niğde Valisi

Hüseyin Engin SARIIBRAHİM Kırıkkale Valisi

Hüseyin ÇAKIRTAŞ Çankırı Valisi

Önder BOZKURT Ağrı Valisi olarak göreve getirildi.