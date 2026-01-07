Son Dakika | Valilik kararnamesi yayımlandı

Son Dakika... Valillik kararnamesi 7 Ocak Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 19 ilde vali değişti. 7 vali ise merkeze çekildi. Merkeze çekilen valiler arasında IŞİD'le çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğu Yalova’nın Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi. Kaya'nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, önemli idari atamaları içeriyor. Kararnameye göre, yedi ilin valisi merkeze çekilirken, toplam 19 valilikte görev değişikliği yapıldı.

YALOVA DAHİL 7 İLİN VALİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

IŞİD'le çatışmanın yaşandığı Yalova'da Vali Hülya Kaya merkeze çekildi. Yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta getirildi. Merkezde görevlendirilmek üzere Bakanlığa çağrılan valilerin görev yaptığı iller şöyle: Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli ve Trabzon. Bu valilerin yerine yeni isimler atandı.

19 İLE YENİ VALİ

7 valinin merkeze çekilmesinin yanı sıra 19 ilde ise vali görevlendirmesinde değişiklik yapıldı. Bahsi geçen 19 ilin yeni valileri şunlar oldu:

Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ Ardahan Valisi
Mustafa Firat TAŞOLAR Iğdır Valisi
Cahit ÇELİK Bingöl Valisi
Mustafa KOÇ Giresun Valisi
Hayrettin ÇİÇEK Karaman Valisi
Ahmet Hamdi USTA Yalova Valisi
Tahir ŞAHİN Trabzon Valisi
Mehmet MAKAS Düzce Valisi
Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ Osmaniye Valisi
Erdinç YILMAZ Eskişehir Valisi
Yavuz Selim KÖŞGER Denizli Valisi
Mustafa YAVUZ Adana Valisi
Murat DURU Aksaray Valisi
Ömer KALAYLI Kilis Valisi
Oktay ÇAĞATAY Karabük Valisi
Nedim AKMEŞE Niğde Valisi
Hüseyin Engin SARIIBRAHİM Kırıkkale Valisi
Hüseyin ÇAKIRTAŞ Çankırı Valisi
Önder BOZKURT Ağrı Valisi olarak göreve getirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

