AKP'li Şamil Tayyar uyuşturucu dosyasını inceledi: Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaşıyorlar

AKP'li Şamil Tayyar, aralarında ünlü spikerlerin de olduğu çok sayıda kişiye düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında flaş bir iddia ortaya atan Tayyar, hakkında Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır ithamlar bulunan birinin daha olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.

Bu, önemli isimle ilgili işlem herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çeken Tayyar, bu kişinin tanınan bir isim olduğunu ve eğer bir işlem yapılmazsa o zaman işin içinde siyasi operasyon olabileceğini belirtmişti.

Tayyar, bu ismin kim olduğuna dair çok fazla soru aldığını belirterek gizli tanık ifadesini işaret etmiş ve "Cevabı gizli tanık ifadesinde var" demişti.

ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER AĞI...

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Tayyar, bu sefer iddialarını bir adım öteye taşıyarak, uyuşturucu dosyasını incelediklerinde ortaya çıkan kullanımın 'keyfi' boyutu aştığını söyledi.

Tayyar, söz konusu kişilerin; devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıklarını iddia etti.

Bu kişilerin farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de bu sebeple birleştiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU KULLANIMI KEYFİ BOYUTU AŞIYOR"

