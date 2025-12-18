AKP'li Şamil Tayyar uyuşturucu dosyasını inceledi: Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaşıyorlar
AKP'li Şamil Tayyar, aralarında ünlü spikerlerin de olduğu çok sayıda kişiye düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında flaş bir iddia ortaya atan Tayyar, hakkında Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır ithamlar bulunan birinin daha olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.
Bu, önemli isimle ilgili işlem herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çeken Tayyar, bu kişinin tanınan bir isim olduğunu ve eğer bir işlem yapılmazsa o zaman işin içinde siyasi operasyon olabileceğini belirtmişti.
Tayyar, bu ismin kim olduğuna dair çok fazla soru aldığını belirterek gizli tanık ifadesini işaret etmiş ve "Cevabı gizli tanık ifadesinde var" demişti.
AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni 'Ersoy' açıklaması: Gizli tanık ifadesini işaret etti
ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER AĞI...
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Tayyar, bu sefer iddialarını bir adım öteye taşıyarak, uyuşturucu dosyasını incelediklerinde ortaya çıkan kullanımın 'keyfi' boyutu aştığını söyledi.
Tayyar, söz konusu kişilerin; devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıklarını iddia etti.
Bu kişilerin farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de bu sebeple birleştiğini söyledi.
"UYUŞTURUCU KULLANIMI KEYFİ BOYUTU AŞIYOR"
Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:
"Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz. Ancak. Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.
Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.
Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.
Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.
Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.
Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.
Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.
Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.
Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.
Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.
Velhasıl. Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.
Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."