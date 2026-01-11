CHP'nin TBMM nöbeti sürüyor: "Emekliler açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi"

CHP'nin en düşük emekli aylığının asgari ücret ile birlikte 39 bin TL'ye çıkartılması talebiyle başlattığı nöbet dördüncü gününde. TBMM'de nöbet tutan vekillerden Suat Özçağdaş, "Bu iktidar döneminde emeklilerimiz yıllar içinde haklarını kaybetti; açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi" dedi.

AKP'nin en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkartmasının ardından CHP'nin TBMM'de başlattığı nöbet dördüncü gününde de devam ediyor.

Meclis'te nöbet tutan CHP'li vekillerden Suat Özçağdaş, AKP iktiradının emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini söylerek, "Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

yeni-proje-6.jpg

Emekliler bin 62 liralık zamma isyan etti: Kefen parası istemiyoruz hesabını sandıkta soracağızEmekliler bin 62 liralık zamma isyan etti: Kefen parası istemiyoruz hesabını sandıkta soracağız

CHP'NİN EMEKLİ NÖBETİ 4'ÜNCÜ GÜNÜDE

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de "Meclis'i terk etmeme eylemi"ne katılan nöbetteki milletvekili grubu ile birlikte Genel Kurul'da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı:

  • "CHP Grubu olarak TBMM’de emeklilerimiz için sürdürdüğümüz nöbetin 4. günündeyiz. Bu iktidar döneminde emeklilerimiz yıllar içinde haklarını kaybetti; açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi. Bu iktidar bunların yıllardır dile getirdiği dertlerini, feryatlarını duymamayı tercih etti. Milletvekilleri olarak bugün 4'üncü günümüzdeyiz. İktidara buradan sesleniyoruz; emekliler, bu ülkenin gençliklerinde, sağlıklı çağlarında bu ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli yurttaşlarıdır. Onlara en üst düzeyde saygıyı en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlamak bir milletin görevidir.
  • Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu iktidar 2002 yılında iktidar olduğunda emekli maaşları 1,5 asgari ücretti. Buradan söylüyoruz; emekli maaşlarını başlangıç olarak asgari ücret seviyesine çekmek zorunluluğu vardır. Sadece en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sadece en düşük tabandan maaş alan emekliler değil, en alt seviyeyi asgari ücret yapmak belirlenecek katsayı çerçevesinde de diğer emekli maaşlarını da buna göre ayarlamak zorunluluğu vardır. Emekliler bu ülkenin, saygın, kıymetli, eli öpülesi yurttaşlarıdır. Cumhuriyet Halk partisi olarak emeklilerin seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız."

Kaynak:ANKA

