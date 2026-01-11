CHP'nin TBMM nöbeti sürüyor: "Emekliler açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi"

AKP'nin en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkartmasının ardından CHP'nin TBMM'de başlattığı nöbet dördüncü gününde de devam ediyor.

Meclis'te nöbet tutan CHP'li vekillerden Suat Özçağdaş, AKP iktiradının emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini söylerek, "Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Emekliler bin 62 liralık zamma isyan etti: Kefen parası istemiyoruz hesabını sandıkta soracağız

CHP'NİN EMEKLİ NÖBETİ 4'ÜNCÜ GÜNÜDE

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de "Meclis'i terk etmeme eylemi"ne katılan nöbetteki milletvekili grubu ile birlikte Genel Kurul'da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı: