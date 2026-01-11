Emekliler bin 62 liralık zamma isyan etti: Kefen parası istemiyoruz hesabını sandıkta soracağız

AKP'nin en düşük emekli aylığına uyguladığı bin 62 TL'lik artışa yurttaşların tepkisi sürüyor. İstanbul Bakırköy'de yağışlı havada bir araya gelen yüzlerce yurttaş zamma isyan ederek, "Sefaletin hesabını sandıkta soracağız" ifadelerini kullandı.

EYT ve Emekliler Federasyonu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "Emekliyi onuruyla yaşatmayan, ancak kefen parası olacak sadakayı reddediyoruz" başlıklı açıklaması gerçekleştirdi.

EMEKLİLER YAĞMUR ALTINDA İSYAN ETTİ

Eylem sırasında açlık sırının 30 bin lirayı aştığı bir ülkede 20 bin liranın 'iyileştirme' olarak sunulmasının emeklilerle alay etmek olduğunu belirten yurttaşlar, "Bu yaklaşım, refah değil, sefalette eşitlik dayatmasıdır. 20 bin TL bir emekli aylığı değil, yoksulluğun içinde bırakılan, yaşamdan tasfiye edilen emeklinin, ancak kefen parası olur" ifadelerini kullandı.

Diğer emekli aylıklarındaki artışın yüzde 12.2'de kalmasını çifte haksızlık olarak niteleyerek yere çürümüş meyve döken emekliler, seyanen zam istedi ve "Sefaletin hesabını sandıkta soracağız" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ; SADAKA BEKLEMEZ, HAKKINI İSTER"

EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi eylemde yaptığı açıklamada, "Halkın ve haklının sesini duyun artık sayın iktidar sahipleri! Ülkenin mihenk taşı emekliler. Bir ömür sabahın ilk ışığında uyanandır emekli,alın terini toprağa, demire, kâğıda bırakandır. Emekli; sadaka beklemez, hakkını ister. Boynunu bükmez, başını dik tutar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün emekli çöpün başına pazarın çürüğüne artığına düşürülmüş, ucuz otel odalarına mahkum edilmiş, yılların emeği ve alın terine karşılık yaşam mücadelesine girmişse, sosyal devlet anlayışı çok ağır bir yara almıştır. Sosyal devlet vatandaşını korur kollar, insanca bir hayat sunar, yaşam hakkını elinden almaz."

"DAHA FAZLA PRİMLE VE YILLA EMEKLİ OLANLARIN SUÇU NEDİR?"

"Ancak görüyoruz ki emekli ve emekçiye kaynak ayrılmayan 2026 bütçesi, yandaşa, faiz lobisine, sermayeye akıtılmış, ülkenin belkemiği milyonlarca emeklisi ve emekçisi yok sayılmıştır. En düşük emekli aylığına yüzde 18,5 artış yapılırken, diğer emekli aylıklarına yalnızca yüzde 12,2 oranında zam yapılması, çifte bir haksızlık yaratmıştır" diyen Lastikçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha fazla primle ve yılla emekli olanların suçu nedir? Ortalama emekli aylıkları bilinçli bir şekilde aşağı çekilmiş ve tüm emeklileri dipte buluşturmayı hedeflemiştir. Bize kader diye dayatılan sefalette ısrar politikalarını kabul etmiyoruz. Başarısız oldukları politikalar sebebiyle oluşan krizlerin faturasını, emekliye ve emekçiye ödeten anlayışı reddediyoruz. Yönetemiyorsanız yönetecekler gelsin diyoruz."

TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADILAR

Basın açıklamasında emeklilerin talepleri ise şöyle sıralandı:

"Kök maaş garabetinden kurtularak, tamamlanan aylığın değil, kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz.

Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, adil bir ücret sistemi için İntibak yasasının çıkarılmasını,

Aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70 lere yükseltilmesini istiyoruz.

Hastane muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz.

Özel Banka ve Sandık Emeklilerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Emeklilerinin, İşçi ve Memur Emeklilerinin aldığı tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz.

Memurlara verilen seyyanen zamların, Memur Emeklisine de verilerek, yapılan haksızlığın giderilmesini istiyoruz.

17 milyon Dul, Yetim ve Emekliler olarak diyoruz ki; sadaka değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yardım değil adalet istiyoruz, lütuf değil hak istiyoruz. İnsanca ve onurumuza yaraşır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu insanlık dramına dönüşen maaşları kabul etmiyor; en düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek, ayırım yapılmaksızın tüm emekliye seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz."

"ERKEN YAŞTA İŞE GİRMEK VE ANAYASAL HAKKI GEREĞİ EMEKLİ OLMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Yanlış politikalarla ekonomiyi krize sokan iktidar sahiplerinin faturayı her seferinde EYT'li emeklilere kestiğini de vurgulayan emekliler şöyle devam etti:

"Yük ve maliyet algısıyla suçlu ilan edip hem toplumun hem de 14 milyon emeklinin önüne atmıştır. EYT li emekliler fazla fazla ödediği primler ve 24 yıl sonra gelen, geciken adalet ile yük değil bu ülkenin yüz akıdır yüz akı. Topluma pompalanan 38-43 yaş EYT'nin toplamı değil çok cüzi bir rakamıdır. Erken yaşta işe girmek ve anayasal hakkı gereği emekli olmak suç değildir. Emeklilik yaş ortalamamız 49.9 dur. Hiç kimse EYT'nin anasının ak sütü gibi helal hakkını mundar etmeye çalışmasın..."

CHP'li Karabat: Türkiye’de emeklilik yoksulluğun adı oldu

"MEZARDA EMEKLİLİK İSTEMİYORUZ"

"Yasaların geriye aleyhte isletilerek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kalan ve yarım da olsa haklarını alan bizler için bu akıl tutulması sözleri şiddetle kınıyoruz. Her kim olursa olsun EYT yi rencide eden, onurunu kıran sözleri sarfedenlere, en sert alfabemizle cevap vereceğiz... Biz bu ülkenin güzide emekçisi ve emeklileri olarak asla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bizleri bölüp parçalamak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hak ve adalet hepimiz içindir. Ayırım, kayırım, eşitsizlik istemiyoruz. Sivil topum kuruluşları olarak adalet sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz...

Bağkurluların engelli ve malulen emeklilikte yaşadığı adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Staj ve Çıraklık sigorta başlangıcının, emeklilik başlangıç süresi olarak sayılmasını, kadınlarımızın doğum borçlanmasında, doğum öncesi sigortalı olmak şartının kaldırılmasını, askerlik borçlanmasında da Emekli Sandıklarına tabi olanların, SSK lılarla aynı şartlara sahip olmasını istiyoruz. 8 Eylül 99 sonrası çalışma hayatına dahil olanlara, adil bir emeklilik sistemi getirilmesini, mevcut emeklilik sistemi, ülkemiz çalışma koşullarına uygun olmadığından, mağdur etmeyecek kökten bir reformun hayata geçirilmesini istiyoruz. Mezarda emeklilik istemiyoruz. SGK kaynaklı tüm mağduriyetlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın terinin kıymetini bilmeyenlere karşı susmayacağız."

“GEÇİM YOKSA SANDIK VAR... BU SEFALETİN HESABINI SANDIKTA SORACAĞIZ”

Açıklamalar sırasında EMMADER Başkanı Mihriban Uğurlu da yerdeki çürük meyve ve sebzeleri göstererek “Bugün bir vekil 275 bin lira maaş alıyor. Bir emekli vekil 500 bin lira maaş alıyor. Çalışan asgari ücretliye, emekliye reva görülen pazarda akşam 6’dan sonra kalan çürük meyve bunun üstüne söylenecek hiçbir şey yok” dedi.

Yeniden söz alan Arzu Lastikçi, “Bize açlığı ve sefaleti reva görenlere diyoruz ki, biz insanız. Dilenci değil emekliyiz insanca yaşam istiyoruz. Bizi bunu layık görenlere söylüyoruz ki; onurumuzla, insanca yaşanacak maaşlar istiyoruz. Biz bu tabloyu reddediyoruz” diyerek yerdeki çürük meyveleri döktü.

Açıklamaların ardından “Geçim yoksa sandık var” yazılı sembolik sandığa bazı emekliler boş cüzdanını sandığa attı, bazıları ise ellerindeki kırmızı kartı sandığa atarak taleplerini dile getirdi.

Arzu Lastikçi son olarak şunları söyledi: