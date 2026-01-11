İmamoğlu'ndan Denizli teşekkürü

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli'de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 80'incisine katılan yurttaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabından yaptığı paylaşımda 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bana umut verdiniz. Sizleri çok seviyorum. Teşekkürler Denizli!"

Özgür Özel Denizli'den yağmur altında seslendi: AKP'lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi... Hep birlikte kazanacağız

CHP 80'İNCİ KEZ MEYDANA İNDİ

CHP'nin Mart 2025'ten bu yana düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 80'incisi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirildi.

Yağmura rağmen yurttaşların doldurduğu meydanda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi: