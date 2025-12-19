Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında kamuoyunca tanınan kişilerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığına dair makul şüphe” gerekçesiyle şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Şarkıcı Aleyna Tilki, Oyuncu İrem Sak ve Fenomen Danla Bilic, kan ve saç testi verdikten sonra serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Adresinde bulunamayan YouTuber Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler.”

KURAN VE TESPİH PAYLAŞTI

Subaşı bu paylaşımının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Subaşı, ilk açıklamasının ardından Kuran ve tespit fotoğrafı paylaşıp, "Oh (Gözü yaşlı emoji) El-Hafız" yazdı.