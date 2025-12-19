Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım
Yayınlanma:
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ilk açıklamasından sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında kamuoyunca tanınan kişilerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığına dair makul şüphe” gerekçesiyle şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Şarkıcı Aleyna Tilki, Oyuncu İrem Sak ve Fenomen Danla Bilic, kan ve saç testi verdikten sonra serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklamaHakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Adresinde bulunamayan YouTuber Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler.”

KURAN VE TESPİH PAYLAŞTI

601914188-18564835852035822-4397811586792548872-n.jpg

Subaşı bu paylaşımının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Subaşı, ilk açıklamasının ardından Kuran ve tespit fotoğrafı paylaşıp, "Oh (Gözü yaşlı emoji) El-Hafız" yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Türkiye
Sisli Vadi faciasında acılı aile çok ağır iddialarla HSK'ya başvurdu
Sisli Vadi faciasında acılı aile çok ağır iddialarla HSK'ya başvurdu
Adli Tıp'ın tanınan ismi Sevil Atasoy uyuşturucu testlerinin bilinmeyenlerini anlattı
Adli Tıp'ın tanınan ismi Sevil Atasoy uyuşturucu testlerinin bilinmeyenlerini anlattı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı