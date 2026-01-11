Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54, AJet'in de 24 seferi iptal edildi.

Karar, gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle alındı.

THY'NİN 54 SEFERİ İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün şu ifadelere yer verdi:

"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir."

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle

Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.



Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 11, 2026

İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!

AJET'TEN DE İPTAL KARARI

Türk Hava Yolları'nın ardından eski adı Anadolu Jet olan AJet'ten de iptal kararı geldi.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Uzmanların peş peşe uyarılarda bulunduğu İstanbul'da öte yandan eğitime de bir gün süreyle ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: