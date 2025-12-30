Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! 'İtirafçı' olmak istemişti: İşte savcılığın cevabı

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bugün yeniden ifade verdi. Ersoy, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ancak savcılık, Ersoy'un ATK raporunda uyuşturucu testinin daha önce pozitif çıktığını belirterek, beyanının dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için yeterli olmadığına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu çok sayıda isim 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın tutuklama talep ettiği Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Saç ve kan örneklerinden uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddelerine rastlanmıştı.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

DHA'nın haberine göre Ersoy vinden ek ifade vermek üzere getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, itirafçı olmak için ifade vermek isteyen Ersoy, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Uyuşturucu partilerine dair de bilgi veren Ersoy'un tahliyesini talep ettiği belirtildi.

Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Ersoy'un uyuşturucu kullandığının zaten Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerin de bilindiği için Ersoy'un ifadesinin soruşturmaya katkı sağlamadığı ifade edildi.

Ersoy, yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
