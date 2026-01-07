Af ile 60 bin hükümlü daha aramıza karışacak: Yeni infaz kanunu için de ilk sinyal

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’teki süreç komisyonunun ortak raporunun ay sonuna kadar çıkacağını açıkladı. Yeni İnfaz Kanunu’ndaki eşitlik düzenlemesiyle 6 ay içinde 60 bin kişinin daha tahliye edileceğini söyledi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında dün ikinci kez bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapor yazılması konusunda hazırlık yapacaklarını ifade ederek, “Genel olarak konuşuruz, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazımı başlar. Raporu da bu ay içinde çıkarırız” dedi.

"6 AY İÇİNDE 60 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Feti Yıldız, son günlerde yeniden tartışma konusu olan yeni bir ceza infaz yasası yapılmasına ilişkin soruları da cevapladı.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen Covid düzenlemesine atıf yaparak “İnfaz düzenlemesi yaptık 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur. Ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur.” dedi.

Yıldız, infazın yarı oranında uygulanmasına ilişkin öneriler konusunda ise “Peşin bir şey söyleyemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 11'nci yargı paketinin yasalaşmasının ardından cezaevlerinden hükümlüler tahliye edilmeye başlamıştı. Toplumda suç oluşturabilecek insanların afla tahliye edilmesine kamuoyunun çeşitli kesimlerinde tepki gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

