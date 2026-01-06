MHP'li Yıldız'dan 'infaz düzenlemesi' eleştirilerine beklenmedik çıkış: Defol lan şuradan

MHP'li Feti Yıldız, sosyal medyada infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı paylaşımın altına gelen eleştiriye “Defol lan şuradan” diye yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyada infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı paylaşımın altına gelen eleştiriye “Defol lan şuradan” diye yanıt verdi.

"50-60 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yeni infaz düzenlemesine ilişkin, "Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"DEFOL LAN ŞURADAN"

Yıldız'ın bu paylaşımın altına “Toplum barışını bombalama görevini sana mı verdiler? İnfaz affıyla 100 bin suç makinesini niye toplum içine salıyorsunuz siz?” şeklinde bir eleştiri geldi.

Yıldız kullanıcıya, “Defol lan şuradan” diye yanıt verdi.

Yıldız’ın daha sonra söz konusu yanıtı sildiği görüldü.

TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 11'nci yargı paketinin yasalaşmasının ardından cezaevlerinden hükümlüler tahliye edilmeye başlamıştı. Toplumda suç oluşturabilecek insanların afla tahliye edilmesine kamuoyunun çeşitli kesimlerinde tepki gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

