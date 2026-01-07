Yine Manisa... Üçüncü acı kayıp: Hasan Eraybat hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Öküzcüoğlu mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörümüz Hasan Eraybat’ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ACI HABERİ BAŞKAN DUYURDU

Zeyrek'in ardından Manisa'da başkanlık görevine gelen Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Eraybat hakkında taziye mesajı paylaştı. Dutlulu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun"

MANİSA'NIN ÜÇÜNCÜ ACI KAYBI

2024 yılındaki yerel seçimlerde Manisa'da belediye başkanı olarak seçilen Ferdi Zeyrek, evinin bahçesinde kapıldığı elektrik akımı nedeni ile 9 Haziran 2025 tarihinde üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Zeyrek'in ardından 14 Aralık tarihinde Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetmişti.