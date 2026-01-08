Ünlü yönetmen Seren Yüce'ye saldırıda yeni gelişme! Tetikçiler yakalandı, görüntüler çıktı

Türk sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Seren Yüce'nin (50) 30 Aralık 2025'te Şişli Kazım Orbay Caddesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırının detayları ve failleri ortaya çıktı. "Kargo teslim etme" bahanesiyle eve giren kasklı saldırganın kurşunlarıyla bacağından yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken, İstanbul polisi film senaryolarını aratmayan bir operasyona imza attı.

KARGO DEĞİL KURŞUN GETİRDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının izini güvenlik kameralarından sürdü. Yapılan incelemelerde, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheliden birinin binaya girerek saldırıyı gerçekleştirdiği, ardından aynı motosikletle kaçtıkları belirlendi.

TEHDİT ALIYORLARDI

Polis, mağdur yönetmen Seren Yüce ve eşinin ifadesine başvurduğunda olayın planlı bir saldırı olduğu netleşti. Ailenin bir süredir tehdit aldığı ve olay günü de şüpheliler tarafından cep telefonuyla aranarak taciz edildiği ortaya çıktı.

KAĞITHANE'DEN TEKİRDAĞ'A UZANAN TAKİP

Şüphelilerin kullandığı sahte plakalı motosikletin izini süren dedektifler, aracın Kağıthane'de bir adreste saklandığını tespit etti. 31 Aralık'ta düzenlenen ilk operasyonda motosikleti kullanan T.K. (27) ve motosikleti temin eden U.G. (36) yakalandı. Yapılan aramada olayda kullanılan malzemeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, asıl tetikçi ve organizatörlerin peşine düştü. 5 Ocak'ta Tekirdağ Marmaraereğlisi'ne düzenlenen şok baskında, tetiği çeken B.Y. (27) ile olayı organize eden F.F.K. (32) ve M.R.T. (30) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evden 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmat fışkırdı.

İLK TUTUKLAMA GELDİ

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden motosikleti kullanan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Tekirdağ'da yakalanan diğer 3 kritik ismin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Olay anına ait görüntülerde kasklı saldırganın soğukkanlılığı dikkat çekti.