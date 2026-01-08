Erdoğan, Özel'i yine mahkemeye verecek! Sebebi bu sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, CHP Lideri Özel'in dün akşam Beykoz mitinginde kendisini Trump üzerinden eleştirdiği sözlerini mahkemeye taşıyor. CHP Liderine, "Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir" ifadelerinin içinde olduğu eleştirilerin ardından tazminat davası açılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar, başkanların tutuklanması ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlattığı mitinglerinin sonuncusunu dün akşam Beykoz'da yaptı.

CHP'den yılın ilk İstanbul mitingi: Soğuğa rağmen on binler Beykoz'daCHP'den yılın ilk İstanbul mitingi: Soğuğa rağmen on binler Beykoz'da

On binlerce vatandaşın katıldığı mitingte Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözler ile yüklendi.

ERDOĞAN DAVA AÇACAK

Özel'in dün akşam Beykoz'da yaptığı ve geniş yankı bulan Trump üzerinden eleştiri sözlerinin ardından Erdoğan'ın Özel'e yine dava açacağı ve tazminat talep edeceği öğrenildi.

O SÖZLERDE NE VAR?

Özgür Özel dün akşamki konuşmasında AKP Lideri Erdoğan'ın Trump ile ilişkisinin Türkiye için büyük bir tehdit olduğunu, Trump'ın oğlu ile pazarlık yapıldığı ve ülke varlıklarının ABD'de peşkeş çekildiği iddialarını sert bir tonda dile getirmişti.

Özel'in dün akşam Beykoz mitinginde Erdoğan'ı hedef alan sözleri tam olarak şu şekildeydi:

Bir yandan da Erdoğan hem bu kadar kötülüğü yapacak, hem de sonra efendim olur
olmaz iler tutmaz işlerle dünya lideri pozlarıyla çıkacak, 'Efendim açlığı unutun,
yoksulluğu unutun, sefaleti unutun. Gelin dünya liderine oy verin.' Yemişler öyle dünya
liderini. Sen bu yaptıklarınla bir dünya lideri değil, yerel bir otokratsın. Tarihe demokrat
olarak geçmeyi elinin tersiyle iten ve her türlü kötülüğe tenezzül eden, gelecekte de
'Sandıkla ama gitmemek için her şeyi yaptı, ama bu millet yakasından silkeleyip attı'
diyecekleri birisin sen. Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama
Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için
değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi
beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump'ın oğluyla pazarlık
etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte, Amerika'dan icazet, cesaret
ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum: Ne Junior Trump'tan,
ne baba Trump'tan, meşruiyet alacaksan Beykoz'dan, Beykoz'dan, Beykoz'dan...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

