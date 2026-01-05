Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak

Türkiye’nin en büyük grupları arasında yer alan Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2 MİLYAR DOLARI AŞAN SERVETİ VARDI

Forbes listesinde yer alan bilgilere göre 2 milyar doları aşan serveti olduğu bilinen Ali Metin Kazancı’nın mirasının dağıtılmasıyla büyük de bir değişim yaşanacak.

OĞLU ŞABAN CEMİL KAZANCI TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

Forbes’ın 2026’ın ilk günlerde yayınladığı listeye göre Yıldız Holding yönetim kurulu üyesi Murat Ülker 5,3 milyar dolar servetiyle listenin başında yer alıyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı’nın ise 4,9 milyar dolar serveti bulunuyor.

MURAT ÜLKER’İ GERİDE BIRAKACAK

Halihazırda Türkiye’nin en zengin ikinci kişisi olarak belirtilen Şaban Cemil Kazancı, mirasın dağıtılmasının ardından Murat Ülker’i geride bırakacak.