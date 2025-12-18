AKP süreç raporunda Öcalan kararını verdi: Erdoğan 'tamam' derse Meclis'e sunulacak

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Meclis'e konuşsun' çağrısının ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmler ve örgütün temsili silah bırakma hamlesiyle süren İmralı sürecinde partilerin görüşlerinin yer aldığı raporların Meclis'e sunulmasına geçildi.

MHP ve DEM Parti süreç raporlarını tamamlayarak Meclis'e sunarken AKP'nin raporunda yaşanan gecikme dikkatleri çekti. Gecikmenin nedeni ise belli oldu.

AKP SÜREÇ RAPORUNDA ÖCALAN KARARINI VERDİ

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre; MHP ve DEM'in tavrını gözlemlemek isteyen AKP, raporu parti tabanındaki hassasiyetleri dikkate alan bir dille yazmak için hızlı hareket etmemiş.

AKP raporunda dikkat çeken bir detay da MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan'a umut hakkı" çıkışıyla konuşulan yasal düzenlemeler oldu.

MHP'nin raporunda genel bir "umut hakkı" kullanımından söz edilirken DEM Parti evrensel bir hukuk ilkesi olduğunu ifade ederek doğrudan Öcalan için uygulanmasını istedi. Zeyrek'e konuşan AKP kanadı ise konuya temkinli yaklaşarak “Bizim raporda Öcalan’a umut hakkından söz edilmeyecek” dedi.

MHP de AKP de Öcalan için umut hakkını tabanlarına açıklayamayacağı için sıkışıklık yaşıyor.

ERDOĞAN 'TAMAM' DERSE MECLİS'E SUNULACAK

AKP'nin raporuna ilişkin merak edilen sorular henüz yanıt bulamazken Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre raporda sona gelindi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel parti merkezinde bir araya geldi. Rapor üzerindeki son düzenlemeler yapıldı. Şen ve Yüksel çalışmanın ardından genel merkezden ayrıldı.

Raporun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Partilerin raporlarının tamamlanmasının ardından bir sonraki aşamaya geçilerek ortak bir rapor ya da uzlaşma sağlanamazsa tüm partilerin görüşlerinin ve komisyonun çalışmalarının yer aldığı bir "çalışma raporu" hazırlanacak.

"KENDİNİ FESHEDEN ÖRGÜT" TANIMI İSTENİYOR

AKP kaynakları, uzlaşının rapor sunulduktan sonra hazırlanacak kanun teklifinde aranacağını belirtti. Kanun teklifine dileyen partilerin temsilcilerinin imza atması bekleniyor. Ayrıca sürece özel bir yasa çıkarılması gündemde.

AKP'nin önerisi yasada "kendini fesheden örgüt" tanımlamasının yer alması yönünde. AKP kaynakları, örgüt üyelerinin dahil olduğu eylemlere göre bir kategorizasyon olacağı ve ceza değerlendirmelerinin de bu kategorilere göre yapılacağını belirtti.

Tüm bu adımların atılması için örgütün, bulunduğu tüm bölgelerde silahları tamamen bıraktığının tescil ve tespitinin gerekli olduğu da kaydedildi.