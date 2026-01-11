DEM Parti'den Hakan Fidan'a Halep tepkisi: Bu tutum sürece karşı darbe mekaniğinin hayata geçmesidir

HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ile yürütülen entegrasyon görüşmeleri tıkanınca 6 Ocak günü Halep kentindeki Şex Meqsud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılara başladı.

Yabancı televizyon kanallarının çektiği görüntülerde, terör örgütü IŞİD kadrolarının da saldırılarda yer aldığı iddia edilirken, Şam ordusu Kürtler'in yoğunlukta yaşadığı iki mahallede büyük orandan kontrolü ele geçirdi.

Saldırılarda en az 37 sivilin hayatını kaybettiği, 115’den fazla sivilin ise yaralandığı bildirilirken, sivil nüfus ve SDG unsurları mahalleden tahliye ediliyor.

DEM PARTİ'DEN HALEP TEPKİSİ: SALDIRILAR AÇIK BİR İNSANLIK SUÇUDUR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halep'teki çatışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan Hatimoğulları, saldırıların açık bir insanlık suçu olduğunu belirterek, çatışmalarda hayatını kaybeden bir kadının, harabeye dönmüş bir binadan bir Şam ordusu mensubu tarafından aşağı atılmasını sert bir dille eleştirdi.

Hatimoğulları, konuşmasında şunları söyledi:

"Günlerdir Halep’te, özellikle Şex Meqsud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına yönelik sürdürülen ağır saldırılar açık bir insanlık suçudur. Rejimin dilinden düşürmediği 10 Mart Mutabakatı, Halep’te atılan her bombayla, sıkılan her kurşunla ayaklar altına alındı. Şam Yönetimi, 10 Mart Mutabakatına uymadığını açıkça göstermiştir. IŞİD armalarıyla sivil yerleşimlere ağır saldırılar düzenleniyor. 'Kürdün kanı helaldir' şeklindeki karanlık fetvalarla açıkça saldırılar teşvik ediliyor. Bu yalnızca Kürtlere değil, insanlığın ortak vicdanına yönelmiş bir saldırıdır. Kürtler sadece siyasetin değil, ahlakın, haysiyetin, onurun sınırını gösteren turnusol kağıdı olmuştur.

Bir Kürt kadın direnişçi saldırıya uğruyor. Ve bir binadan aşağıya atılıyor. Bu, bir vahşettir. Bunu gerçekleştirenler vahşet sürüsüdür. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunun, ne bir din ne bir vicdan ne bir inanç ne bir siyaset ne de savaş hukuku böyle bir uygulamayı asla kabul etmez, edemez. Başta kadınlar olmak üzere herkesi en yüksek perdeden buna karşı çıkmaya ve sesini yükseltmeye davet ediyoruz.

"SURİYE’NİN ÇOĞULCU VE DEMOKRATİK GELECEĞİNİN DİRENİŞİDİR"

Hatay’dan Edirne’ye kadar vicdan sahibi herkesin gözü ve kulağı bugün Halep’tedir. Şex Meqsud ve Eşrefiye’de onurla direnen halka, bizler bir kez daha en derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bu direniş, yalnızca iki mahallenin değil, Suriye’nin çoğulcu ve demokratik geleceğinin direnişidir. Şex Meqsud ve Eşrefiye, Suriye’nin renkli mozaiğini ve birlikte yaşama iradesini korumak için ayakta ve direnmektedir. Bu iki onurlu mahalle yalnız bırakılmamalıdır. Uluslararası toplum, Halep’in Gazze’ye dönüştürülmesine seyirci kalmamalıdır. Sessizlik, bu suça ortak olmak anlamını taşıyor. Uluslararası güçlere ve garantör ülkelere açık çağrımızdır: Sorumluluklarınızı yerine getirin. El sıkıştığınız güçler yanı başınızda katliam yürütürken suskun kalmaktan vazgeçin. Bu saldırıları derhal durdurun.

"HALEP’İ KÜRTSÜZLEŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR SALDIRIDIR"

Şex Maksud ve Eşrefiye’de yaşanan saldırılar, geçici yönetim adı altında HTŞ ve ona bağlı çetelerin gerçekleştirdiği meşru olmayan, insanlık dışı saldırılardır. Kürt halkını Suriye’de sıkıştırmayı, Halep’i Kürtsüzleştirmeyi hedefleyen bir saldırıdır. Suriye gerçekliğine aykırı olan bu saldırı sadece Kürt halkının itiraz edeceği bir nokta değil, bütün Türkiye ve bölge halklarının buna karşı itirazını yükseltmesi gerekiyor. Kürt düşmanlığını bir siyaset mesleği haline getirenlere de sesleniyoruz: Kimse Kürtlüğü düşmanlık üzerinden bir yatırım aracına dönüştürmeye kalkmasın.

Barış, nefret toprağında yeşermez. Bu halkın yaşadığı şiddete çanak tutan siyasetçiler, tarihin çöp sepetinde yerini bulacaktır. Bölgenin jeopolitiğini etkileyen çok önemli gelişmeler olurken, 'klasik Kürt düşmanlığını' sürdürmek; bölgedeki yeni gelişmeleri kavramamaktır. Buna dair strateji geliştirememe demektir. Bu, Türkiye halklarının yararına değildir.

"KÜRTLERİN SÖZ SAHİBİ OLMADIĞI BİR SURİYE SİZCE HUZUR BULABİLİR Mİ?"

Halep bugün bir insanlık sınavındadır. Bu sınavda herkes tarafını seçmek zorundadır. DEM Parti olarak biz, Suriye halklarının ortak, eşit ve kardeşçe onurlu bir barış içinde yaşayabileceği bir gelecek tahayyülünün yanındayız ve bunu savunuyoruz. Suriye’nin asli bileşenlerinden biri olan kadim Kürtlerin hak ve hukukunun güvence altına alınmasını savunduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

Kürtlerin söz sahibi olmadığı, güvende olmadığı bir Suriye sizce huzur bulabilir mi? Alevinin, Dürzinin, Hristiyanın, seküler Sünni Arabın eşit yurttaş ve güvende olmadığı ve kendini güvende hissetmediği bir Suriye güvende ve huzur içinde olabilir mi? Bütün kimlikler ve inançlar özgür olmadıkça, Suriye özgür ve mutlu olamaz. Demokratik bir Suriye’nin yolu da bunları inşa etmekten geçer.

"HALEP'TEKİ SALDIRILAR BİR DAHA TEKRAR ETMEMEK ÜZERE DURMALIDIR"

Buradan özellikle Millî Savunma Bakanlığı’na sesleniyorum: Gerilimi tırmandıran söylemlerden derhal vazgeçin. Yapılan açıklamalar bu saldırıları teşvik etmektedir. Suriye hakkında kurulan her sorumsuz cümle, Şex Meqsud ve Eşrefiye’ye bomba ve mermi olarak geri dönüyor. Milyonlarca Kürdün yüreğini yaralıyor. Söz, bazen silahtan daha yaralayıcı olabiliyor.

Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Türkiye’de iktidar ve devlet; Suriye’de çatışmanın değil, diyaloğun tarafında olmalıdır. Diyalogun kapılarının açılabilmesi için görev ve sorumluluk üstlenmelidir. Bu kapsamda Halep’te şu an itibariyle devam eden ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunun altını çiziyoruz. Bu ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, yerinden edilen insanların evlerine dönmesinin, mahallelerin iradesinin tanınmasının önemini vurguluyoruz. Ve bu konuda sorumluluk sahibi olan herkese ve her tarafa sorumluluğunuzu yerine getirin, izleyici ve kışkırtan taraf olmayın diye çağrımızı yineliyoruz.

Halep’teki saldırılar bir daha tekrar etmemek üzere durmalıdır. Kalıcı bir çözüme odaklanılmalı. Bizler kalıcı bir barışın tesis edilmesi için demokratik zeminde mücadelemize devam edeceğiz. Bir kez daha Halep’te varlığı, onuru ve geleceği için direnenleri selamlıyoruz. Ve şu bilinmeli ki Türkiye’de ve Suriye’de bütün provakasyonlara, oyun içinde oyun tezgahlayanlara rağmen bizler bu topraklarda kalıcı bir barışı, demokrasiyi, onurlu bir barışı, kardeşliği eşit yurttaşlığı tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

"İNSANLIK VİCDANINI HEDEF ALAN AÇIK BİR KATLİAMCI KUŞATMA OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR"

Halep'teki saldırıların sadece bir çatışma değil, insanlık vicdanını hedef alan açık bir katliamcı kuşatma olarak tarihe geçeceğini belirten Tuncer Bakırhan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Ağır silahlarla mahallelerin bombalanması, hastanelerin hedef alınması, çocukların hedef alınması hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. İzahı yapılamaz.

Kışın ortasında suyu, elektriği, ilacı kesilen on binlerce sivil, planlı ve bilinçli bir yok sayma siyasetine maruz bırakıldı. Rejimin 1 Nisan Anlaşmasını hiçe sayarak başlattığı bu saldırılar, Halep’e olduğu kadar Suriye’nin geleceğine karşı işlenmiş bir suçtur. Mahallelerini korumaya çalışan, kadın güvenlik güçlerine saldıranların, onların saçını çekenlerin ellerini Kürt kadınlar geçmişte defalarca kırdı, yarın da kırarlar. O zalim, o katliamcı ellerinizi Kürt kadınların saçlarından çekin diyoruz.

"GAZZE İÇİN GÖZYAŞI DÖKENLERİN, HALEP’İ GAZZE’YE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMASI BÜYÜK BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

IŞİD’i sözde her yerde arayan uluslararası koalisyon dönüp bir Halep’e baksın. IŞİD ve benzeri örgütlerin nerede olduklarını görecekler. Gazze için gözyaşı dökenlerin, Halep’i Gazze’ye dönüştürmeye çalışması büyük bir ikiyüzlülüktür. Şex Meqsud ve Eşrefiye direnişi, IŞİD zihniyetine karşı verilen onurlu mücadelenin devamıdır.

Diyarbakır’dan İstanbul’a, Van’dan İzmir’e bütün Kürtlerin kalbi bugün Halep için atmaktadır. Şex Meqsud ve Eşrefiye’de direnen halkımızı, gençleri selamlıyoruz. Onların direnişi yalnızca bir savunma değil; insanlık onurunun ve özgür yaşam iradesinin ifadesidir. Kürt halkı yalnız değildir. Dayanışmamız açıktır, nettir ve sürecektir. Çünkü Halep’te akan kan, yalnızca iki mahallenin değil, Suriye’nin ortak geleceğinin de yükünü ağırlaştırmaktadır.

"HAKAN FİDAN’IN DİLİ BARIŞ İRADESİNİ SURİYE'DE BASTIRMA GİRİŞİMİDİR"

Bugün Halep, Ortadoğu’nun ortasında çalan bir yangın alarmı gibidir. Bu sesi duymamak, yangının büyümesine göz yummak demektir. Buradan savaşa taraf olanlara açık ve net bir çağrı yapıyoruz: Bu saldırıların tarafı olmayın. Gerilimi büyüten değil, çözümü güçlendiren bir rol üstlenin. Diyalog kapılarını açın.

Ancak ne yazık ki pratikte bunun tam tersi yapılmıştır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “ya güç görecekler ya güç tehdidi” şeklindeki ifadeleri, diplomasinin değil, çatışma siyasetinin dilidir. Soruyoruz: Siz bir diplomat mısınız, yoksa asker misiniz? Siz diplomasi koridorlarından mı yoksa Şara’nın yönettiği operasyon odasından mı konuşuyorsunuz? Karar verin. Eğer diplomatsanız diplomatlığınızı yapın. Bu dil aslında İmralı’dan yükselen barış iradesini Suriye sahasında bastırma girişimidir. Bunun ötesi yok. Bu tutum, sürece karşı darbe mekaniğinin Suriye’de aktif bir şekilde hayata geçmesidir.

"ÇÖZÜM İÇİN SDG YÖNETİCİLERİNİ ANKARA’YA DAVET EDİN"

Halep’te çözümü baltalarsak Ankara’daki çözümü de baltalarız niyeti var burada. Bu tehlikeli oyunu herkes görmeli. En başta da Türkiye’de yaşayan halklarımız görmelidir. Oysa çözüm mümkündür ve ortadadır. Ne yapmak lazım? SDG yöneticilerini Ankara’ya davet edin. Bir Masada oturun. Görüşün. Konuşun. Çözümü birlikte arayın.

Ama görüyoruz ki bazıları çözüm yerine gerilimi sürdürmek istiyor. Kürtlerin dövülmesini istiyor. Bu vesileyle sabah saatlerinde varılan ateşkesin Şex Maqsud ve Eşrefiye mahallelerinde kuşatma altında yaşayan insanlar başta olmak üzere tüm Suriye için hayırlı bir gelişme olduğunu belirtiyoruz. Bu ateşkes kapsamında Halep’te askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır, insani yardım koridorları açılmalı, zorla göç ettirilme uygulamalarına son verilmeli, yerel halkın iradesi tanınmalıdır.

"HALEP’TE ÇÖZÜM DEMOKRATİK VE KAPSAYICI BİR YÖNETİM MODELİDİR"

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere Halep’te rehin alınan ve akıbeti bilinmeyen insanların hızlı şekilde ailelerine kavuşmaları sağlanmalıdır. Halep’te bütün kimliklerin ve inançların temsil edildiği ve tüm topluluklara eşit davranacak bir yerel konsey kurulabilir.

Kimse Kürtleri Halep’ten süremez. Kürtler yüzyıllardır Halep’te yaşıyor, yaşayacaktır da. Halep’te çözüm; halkların eşitliğini esas alan, ortak yaşamı güvence altına alan, demokratik ve kapsayıcı bir yönetim modelidir. Tekrar orada yaşamını yitiren ailelere başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu ve benzeri saldırıların olmaması için parti olarak dün olduğu gibi bugün de barışın, demokrasinin nerede olursa olsun hak arayanın yanında olacağımızı belirtiyorum."