Son SDG'li grup da Halep'ten tahliye edildi!

Suriye ordusunun Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nde sürdürdüğü operasyonlar sonucu SDG mensubu son grubun da tahliyesinin başladığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, tahliyeyi kabul eden SDG güçleri otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

KONVOY, TABKA'YA YÖNELDİ

Buradan havalimanı yoluna giren konvoy, Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden SDG güçlerinin tamamen tahliye edildiği, Suriye ordusunun kontrolü ele geçirdiği kaydedildi.

SDG'den Halep açıklaması: Birliklerin Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle kabul ediyoruz

HALEP'TEN AYRILAN SON SDG GÜÇLERİ

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son SDG'li grup oldu.

Tahliye edilenlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, SDG'nin yönetimi altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

ÇEKİLME TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞLERDİ

Suriye Halep'teki mahallelerden çekilmelerinin ardından SDG, "Uluslararası arabulucu güçlerin birliklerin güvenli biçimde Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapmıştı.