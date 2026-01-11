Son SDG'li grup da Halep'ten tahliye edildi!

Son SDG'li grup da Halep'ten tahliye edildi!
Yayınlanma:
Suriye ordusunun Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürüttüğü operasyonlar sonucu Halep'teki son SDG'li grup da tahliye edildi.

Suriye ordusunun Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nde sürdürdüğü operasyonlar sonucu SDG mensubu son grubun da tahliyesinin başladığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, tahliyeyi kabul eden SDG güçleri otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

sdg-halep.jpg

KONVOY, TABKA'YA YÖNELDİ

Buradan havalimanı yoluna giren konvoy, Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden SDG güçlerinin tamamen tahliye edildiği, Suriye ordusunun kontrolü ele geçirdiği kaydedildi.

SDG'den Halep açıklaması: Birliklerin Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle kabul ediyoruzSDG'den Halep açıklaması: Birliklerin Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle kabul ediyoruz

HALEP'TEN AYRILAN SON SDG GÜÇLERİ

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son SDG'li grup oldu.

Tahliye edilenlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, SDG'nin yönetimi altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

ÇEKİLME TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞLERDİ

Suriye Halep'teki mahallelerden çekilmelerinin ardından SDG, "Uluslararası arabulucu güçlerin birliklerin güvenli biçimde Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yapmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Dünya
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!
ABD yönetimi, İran'a saldırının nasıl yürütüleceğini görüştü
ABD yönetimi, İran'a saldırının nasıl yürütüleceğini görüştü