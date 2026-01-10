SDG'den Halep açıklaması: Birliklerin Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle kabul ediyoruz

Şam yönetimi, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, 6 Ocak’ta SDG'nin geri çekilme çağrılarına karşılık vermemesinin ardından operasyon başlattı.

Anadolu Ajansı, Halep'teki son mahallenden de SDG'nin çekildiğini aktardı.

Son gelişmenin ardından SDG yöneticilerinden İlham Ahmed, açıklama yaptı.

İlke TV'nin haberine göre; "uluslararası arabulucuların" önerdiği çekilme planına olumlu yaklaştıklarını duyurdu. Ancak bu adımın bazı şartlara bağlı olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin korunması bizim için en yüksek önceliktir. Uluslararası arabulucu güçlerin birliklerin güvenli biçimde Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu adımın, mahallelerde yerel Kürt güvenlik güçlerinin bulunmasını ve yerel halktan oluşan bir meclisin işleyişini güvence altına alması şarttır. Bu talep 1 Nisan anlaşmasıyla uyumludur.”

Halep'te çatışmalar bitti mi? SDG son mahalleden de çekildi

NELER OLMUŞTU?

Suriye’nin geçici yönetimi, Halep’te SDG yönelik başlatılan operasyonun sona erdiğini ve Şeyh Maksud Mahallesi’nde tam kontrol sağlandığını duyurdu. Böylece kentte SDG'nin elinde kalan son bölge de Şam yönetiminin denetimine geçti.

AA’ya göre bazı silahlı unsurların sivillerin arasına gizlenmeye çalıştığı belirtildi. Bu nedenle halka evlerinden çıkmamaları ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları çağrısı yapıldı. Güvenlik birimleri, şüpheli durumlarda doğrudan bilgilendirme istedi.

SANA, Suriye Arap Ordusu’nun Şeyh Maksud’daki tarama faaliyetlerini tamamladığını belirtti. Açıklamada, “silahlı unsurların en yakın askerî noktaya teslim olması” çağrısı yinelendi. Sivillere, “PKK ve SDG unsurlarının siviller arasında gizlenmesi nedeniyle evlerinde kalmaları” uyarısı yapıldı.

6 Ocak’tan bu yana Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Şam yönetimi, bu bölgeleri “askerî bölge” ilan ederek SDG’ye çekilme çağrısı yapmıştı. Verilen sürenin dolmasıyla operasyonlar başlamış, ardından mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Suriye ordusu, bölgenin devlet kurumlarına devredileceğini duyururken, tahliyeler için insani koridorlar oluşturulduğunu açıkladı. BM, yaklaşık 150 bin sivilin bölgeden göç ettiğini bildirdi.

Bazı SDG’lilerin kuzeydoğuya bireysel silahla tahliyesine izin verildi. Ancak otobüslerle yapılan tahliyelerde saldırı girişimi yaşandığı ve can kaybı olmadığı açıklandı.

Eşrefiye ve Beni Zeyd’de de kontrol büyük ölçüde sağlandı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack barışçıl geçiş vurgusu yaparken, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz “1 Nisan Anlaşması zor da olsa uygulanıyor” mesajını paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın istikrar adımlarını görüştüğünü duyurdu. BM Sözcüsü Dujarric ise artan sivil kayıplar ve sağlık hizmetlerinin aksamasından duyulan endişeyi dile getirdi.