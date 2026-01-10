Halep'te çatışmalar bitti mi? SDG son mahalleden de çekildi

Suriye'nin geçici yönetimi, Halep’te SDG unsurlarına karşı yürütülen operasyonun tamamlandığını ve Şeyh Maksud Mahallesi’nde kontrolün tamamen sağlandığını açıkladı. Böylece SDG'nin kentteki son bölgesinin de devralındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; bazı silahlı unsurların sivil halkın arasında gizlenmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle sivillere evlerinden çıkmamaları ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Ordu, acil durumlarda veya şüpheli kişilerin tespiti hâlinde mahallede görev yapan güvenlik birimlerine doğrudan bilgi verilmesini istedi. Açıklamada, halkın güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

Şam yönetimine bağlı yayın yapan SANA'dan son açıklamalar şöyleydi:

"Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı, Halep’in Şeyh Maksud bölgesindeki silahlı unsurların önünde tek seçeneğin kendilerini ve silahlarını derhal en yakın askeri noktaya teslim etmek olduğunu açıkladı. Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, SANA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nde kapsamlı arama ve tarama faaliyetlerinin tamamen tamamlandığını duyuruyoruz. Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki sivil vatandaşlarımıza, PKK ve terör örgütü SDG unsurlarının siviller arasında gizlenmesi nedeniyle evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuyoruz. Sivil vatandaşlarımız, herhangi bir acil durum halinde veya örgüt unsurlarının varlığına dair ihbarda bulunmak için mahalle sokaklarında bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilirler."

NELER OLMUŞTU?

6 Ocak’tan bu yana Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimine bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. SDG’nin yoğun olarak konuşlandığı bölgeler, hükümet tarafından "askerî bölge" ilan edildi.

SANA’ya göre, Kürtlerin yoğun yaşadığı dün Şeyh Maksud mahallesinde saat 18.30’dan itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Şam yönetimi, SDG’ye Halep’i terk etmesi çağrısı yaptı. Uyarıya uyulmaması hâlinde hedef alınacak noktaların yer aldığı haritalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Verilen sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu mahalleyi ağır silahlarla vurmaya başladı. Ordu açıklamasında, “Suç örgütüne dönüşen SDG’ye verilen tüm sürelerin sona erdiği, mahallede arama operasyonlarının başladığı” belirtildi. Operasyonların ardından bölgenin devlet kurumlarına devredileceği ifade edildi.

Sivillere SDG mevzilerinden ve pencerelerden uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı. Şam yönetimi ayrıca tahliyeler için insani koridorlar oluşturduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler’e göre 150 bin sivil bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Şam yönetimi, bireysel silah taşıma şartıyla SDG’lilerin kuzeydoğu Suriye’ye tahliyesine onay verdi. Otobüslerle gerçekleşen tahliyelere ilişkin görüntüler SANA tarafından yayımlandı. Ancak bazı SDG unsurlarının otobüslere saldırdığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde kontrolün büyük oranda Şam yönetimine geçtiği belirtildi. Şeyh Maksud’daki çatışmaların ise durduğu, tahliyelerin ardından güvenlik güçlerinin mahallelere girdiği kaydedildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını, Halep’te barışçıl geçişin sağlanmasını istediklerini açıkladı. Barrack, “Bu dönemi çatışma değil işbirliği dönemi yapmalıyız” dedi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da otobüs görüntülerini paylaşarak, "1 Nisan Anlaşması zor da olsa uygulanıyor" mesajı verdi. Güvenlik kaynakları, gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın telefonla görüştüğünü, görüşmede istikrarın sağlanmasına yönelik adımların değerlendirildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Halep’te artan çatışmalar ve sivil kayıplar nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. Dujarric, bazı sağlık merkezlerinin hizmet veremediğini ve yolların kapandığını bildirdi.