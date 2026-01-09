ABD'den Suriye hamlesi: Barrack Şam'a gönderildi

Suriye'de yeni rejimin güçleri ile SDG arasında şiddetli çatışmalar sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Bu kapsamda ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın taraflar arasındaki krizin derinleşmesi üzerine başkent Şam'a gönderildiği öğrenildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

ATEŞKES MESAJI VERMİŞTİ

Halep'te SDG'nin kontrolündeki mahallede çıkan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, “endişeli olduğunu” dile getirmişti.

"Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve siviller ile mülkiyetin korunmasını diğer tüm hususların üzerinde tutmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanan ABD'li Barrack, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Amerika Birleşik Devletleri, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerindeki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip etmektedir. Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve sivil halkın can ve mal güvenliğini diğer tüm hususların üzerinde tutmaya çağırıyoruz.

Geçtiğimiz on üç ay boyunca Suriye, on yıllardır süren yıkıcı çatışmaların ardından istikrar, ulusal uzlaşma ve yeniden yapılanma yolunda tarihi adımlar attı. Bu hafta İsrail temsilcileriyle yapılan tarihi görüşmeler, daha geniş bir bölgesel barışa doğru atılmış önemli bir adımdır ve Suriye'nin yarım asırdan fazla bir süredir ülkeyi saran şiddet, acı ve zulüm döngüsünü kırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Bu türden köklü dönüşümler bir gecede gerçekleştirilemez. Uzun süren çatışmanın derin izlerinin iyileşmesi zaman alır ve kalıcı ilerleme, Suriye toplumunun tüm kesimlerinde sabır, hoşgörü ve gerçek bir karşılıklı anlayış gerektirir. Bununla birlikte, Sünniler, Kürtler, Dürziler, Hıristiyanlar, Aleviler ve diğer tüm topluluklar dahil olmak üzere, istisnasız her vatandaşa tam katılım ve eşit haklar sağlayan bir Suriye vizyonunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz hafta, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasının başarıyla sonuçlandırılmasının eşiğindeydik. Bu anlaşma, güvenlik koordinasyonunu, ortak yönetişimi ve ulusal birliği önemli ölçüde ilerletecekti. Bu hedef hâlâ ulaşılabilir niteliktedir.

Müttefiklerimiz ve sorumlu bölgesel ortaklarımızla birlikte, gerilimi azaltma çabalarını kolaylaştırmaya ve Suriye ile halkına bölünme yerine diyalog yolunu seçme fırsatını yeniden sunmaya hazırız.

Bu nedenle, Suriye hükümeti, SDG, Kürtlerin yönettiği bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderlerine acil bir çağrıda bulunuyoruz: düşmanlıkları durdurun, gerilimi derhal azaltın ve gerilimi azaltmaya kararlı olun. Ateş açmak yerine fikir alışverişine ve yapıcı önerilere öncelik verelim. Halep'in ve Suriye'nin geleceği halkına aittir ve şiddetle değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir.

Bu kritik dönemde, bölge, geçen yıl elde edilen olağanüstü ilerlemeyi baltalamak ve Başkan Trump’ın Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmak isteyen yıkıcı dış güçlere ve onların vekillerine karşı birleşik durmalıdır.

Onların amacı yeniden istikrarsızlık yaratmak; bizim amacımız ise karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı kalıcı barış sağlamaktır.

Suriye’nin yeni dönemi çatışma değil, iş birliği dönemidir. Bunu birlikte başaracağız."