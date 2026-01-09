Şam yönetiminden kritik karar! Şeyh Maksud kapalı askeri bölge ilan edildi: Bazı noktalar bombalandı

Şam hükümeti ile SDG arasında 6 Ocak tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda kritik evreye geçildi. Suriye geçici hükümetine bağlı Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nin 'kapalı askerî bölge' ilan edildiğini duyurdu.

Şam yönetiminin SDG'ye verdiği süre doldu!

Suriye kamu yayıncısı SANA, Kürtlerin yoğun yaşadığı ve SDG'nin üslendiği Şeyh Maksud mahallesinde saat 18.30’dan (TSİ) itibaren süresiz sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.

HEDEF NOKTALAR YAYINLANDI

Şam yönetimi, SDG'ye Halep'i terk etme çağrısı yaptı. Çağrıya uyulmaması halinde yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan Şeyh Maksud mahallesinde hedef alınacak 'beş noktayı' gösteren haritaları yayımladı.

Rudav'ın haberine göre, Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud mahallesinde hedef alacağı noktalara ait harita ve hava fotoğraflarını yayımlayarak, bölge sakinlerinden bu alanlardan acilen uzaklaşmalarını istedi.

BOMBARDIMAN BAŞLADI

Suriye ordusu, tahliye için verilen sürenin dolmasının ardından Şeyh Maksud'u ağır silahlar ve toplarla vurmaya başladı.

SİVİLLERE ÇAĞRI YAPILDI

Şam yönetimine bağlı askeri unsurlar, sivillere pencerelerden ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerinden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı. Daha önce de sivillerin mahalleden ayrılabilmesi için 'insani koridor' açıldığı duyurulmuştu.

ABD'den Suriye hamlesi: Barrack Şam'a gönderildi

KUŞATMA 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

El Cezire'ye göre, SDG, Halep’teki mahallelerde üç gündür kuşatma altında ve bölgeye ikmal girişi yok. Alan, SDG’nin Suriye’de kontrol ettiği ana bölgelerden kopuk olduğu için direnç giderek zayıflarken, hükümet sahada üstünlüğünü artırıyor.

SDG’nin Suriye’deki ana kontrol alanı, Fırat’ın doğusunda geniş bir coğrafyayı kapsıyor: Türkiye sınırındaki Kamışlı’dan nehir boyunca Rakka’ya, oradan Irak sınırı boyunca Deyrizor’un bazı kesimlerine kadar uzanıyor. Bu alan, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor; tarım ve enerji başta olmak üzere önemli kaynaklara ve büyük bir nüfusa sahip.

SDG’lilerin otobüslerle Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye'den SDG’nin ana kontrol alanlarına taşınması planlanıyor. SDG içinde görüş ayrılıkları olduğu, sahadaki SDG liderliği Halep’ten ayrılmayı kabul ederken, bazı yerel grupların kalıp çatışmayı sürdürmekte ısrar ettikleri bildiriliyor.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Şam yönetimine bağlı askeri unsurların, Halep kent merkezinde SDG'ye karşı başlattıkları operasyonlarda, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği belirtiliyor. Şam yönetiminin, SDG unsurlarına kenti terk etmeleri için verdiği süre doldu.

Dün akşam şiddetlenen ve saat 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, HTŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından durmuştu.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanılmıştı.

150 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki insani felakete karşı dünyayı uyardı. OCHA verilerine göre, çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 150 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.