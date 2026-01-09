Şam yönetiminin SDG'ye verdiği süre doldu!

Suriye'ye savaş günleri geri geliyor. Halep'te iki mahalleyi kontrolü altına alan SDG'nin bu mahallelerden ağır silahlarını bırakıp sadece bireysel silahları ile çıkmaları için süre verildi. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'ten çıkması için terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını açıklamış ancak SDG bu kısa süreli ateşkes için herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan ve Şara telefonda görüştü

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi. Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği belirtildi.

SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri operasyonların sona erdiği ve ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, SDG militanlarının kişisel silahlarıyla birlikte Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden kuzeydoğu bölgesine saat 9'a kadar çekilmeleri gerektiği belirtildi. Güvenlik ve istikrar, büyük şehir Halep'e geri döndü ve yerinden edilmiş sakinlerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine olanak sağlandı."

İKİ MAHALLE ŞAM KONTROLÜNE GİRDİ

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde 6 Ocak’tan bu yana süren çatışmalar, operasyonlarla yoğunlaştı. Yerel kaynaklar, Suriye ordusunun Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini büyük ölçüde kontrol altına aldığını bildirdi.

ERDOĞAN İLE ŞARA GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ülkede istikrarı güçlendirme yollarının ele alındığı bildirildi.

BM ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler (BM) ise çatışmalar ve artan sivil kayıplardan duyduğu endişeyi yineledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, Halep'te gördüğümüz tırmanan çatışmalardan ve artan sivil kayıplarından ötürü son derece endişeli olmaya devam ediyor." dedi. Dujarric, on binlerce kişinin yerinden edildiğini, bazı sağlık tesislerinin hizmet veremediğini ve önemli yolların kapatıldığını aktardı.

BARRACK: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Halep’teki gelişmeleri 'büyük endişeyle' takip ettiklerini açıkladı. Barrack, "ABD, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip ediyor." ifadesini kullanarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

Barrack ayrıca, "Halep'in ve Suriye'nin geleceği, halkına aittir ve şiddetle değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir." dedi. Açıklamasında, "Suriye'nin yeni dönemi çatışma değil işbirliği dönemidir. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerine de yer verdi.