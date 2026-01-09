Suriye’deki HTŞ yönetimi, Şara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler değerlendirilirken, bölgede istikrarın temellerinin sağlamlaştırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

‘SİVİLLERİN KORUNMASI’ ÇAĞRISI

HTŞ lideri Şara, görüşmede devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasının temel öncelik olduğunu ifade etti. Mevcut süreçte sivillerin korunması ve Halep çevresinde güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

KOORDİNASYON VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara verdiği desteği dile getirerek, ortak tehditler ve zorluklar karşısında koordinasyonun önemine dikkat çekti.

ANKARA-ŞAM İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede taraflar, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu koordinasyonun, karşılıklı anlayışların hayata geçirilmesini sağlaması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.