Tom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamayla Halep'teki çatışmalarla ilgili “endişeli olduğunu” dile getirdi.

Barrack, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve siviller ile mülkiyetin korunmasını diğer tüm hususların üzerinde tutmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

10 MART ANLAŞMASINA ATIF

Barrack açıklamasında, Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını "kesinlikle gerçekleştirilebilir" olarak nitelendirdi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI

Barrack açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Amerika Birleşik Devletleri, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerindeki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip etmektedir. Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve sivil halkın can ve mal güvenliğini diğer tüm hususların üzerinde tutmaya çağırıyoruz.

HTŞ-İSRAİL ANLAŞMASINI HATIRLATTI

Geçtiğimiz on üç ay boyunca Suriye, on yıllardır süren yıkıcı çatışmaların ardından istikrar, ulusal uzlaşma ve yeniden yapılanma yolunda tarihi adımlar attı. Bu hafta İsrail temsilcileriyle yapılan tarihi görüşmeler, daha geniş bir bölgesel barışa doğru atılmış önemli bir adımdır ve Suriye'nin yarım asırdan fazla bir süredir ülkeyi saran şiddet, acı ve zulüm döngüsünü kırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

‘EŞİT HAKLARIN OLDUĞU SURİYE İSTİYORUZ’ İDDİASI

Bu türden köklü dönüşümler bir gecede gerçekleştirilemez. Uzun süren çatışmanın derin izlerinin iyileşmesi zaman alır ve kalıcı ilerleme, Suriye toplumunun tüm kesimlerinde sabır, hoşgörü ve gerçek bir karşılıklı anlayış gerektirir. Bununla birlikte, Sünniler, Kürtler, Dürziler, Hıristiyanlar, Aleviler ve diğer tüm topluluklar dahil olmak üzere, istisnasız her vatandaşa tam katılım ve eşit haklar sağlayan bir Suriye vizyonunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

‘10 MART ANLAŞMASI HALA SONUÇLANDIRILABİLİR’

Geçtiğimiz hafta, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasının başarıyla sonuçlandırılmasının eşiğindeydik. Bu anlaşma, güvenlik koordinasyonunu, ortak yönetişimi ve ulusal birliği önemli ölçüde ilerletecekti. Bu hedef hâlâ ulaşılabilir niteliktedir. Müttefiklerimiz ve sorumlu bölgesel ortaklarımızla birlikte, gerilimi azaltma çabalarını kolaylaştırmaya ve Suriye ile halkına bölünme yerine diyalog yolunu seçme fırsatını yeniden sunmaya hazırız.

ŞİDDET DEĞİL BARIŞ ÇAĞRISI

Bu nedenle, Suriye hükümeti, SDG, Kürtlerin yönettiği bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderlerine acil bir çağrıda bulunuyoruz: düşmanlıkları durdurun, gerilimi derhal azaltın ve gerilimi azaltmaya kararlı olun. Ateş açmak yerine fikir alışverişine ve yapıcı önerilere öncelik verelim. Halep'in ve Suriye'nin geleceği halkına aittir ve şiddetle değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir.

DIŞ GÜÇLER ARGÜMANI

Bu kritik dönemde, bölge, geçen yıl elde edilen olağanüstü ilerlemeyi baltalamak ve Başkan Trump’ın Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmak isteyen yıkıcı dış güçlere ve onların vekillerine karşı birleşik durmalıdır. Onların amacı yeniden istikrarsızlık yaratmak; bizim amacımız ise karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı kalıcı barış sağlamaktır. Suriye’nin yeni dönemi çatışma değil, iş birliği dönemidir. Bunu birlikte başaracağız."

HALEP'TE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı güçler ile SDG/YPG güçleri arasındaki çatışmalar, Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahallelerinde devam ediyor. Çatışmalarda şu ana kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İKİ TARAF YİNE BİRBİRİNİ SUÇLADI

SDG/YPG lideri Mazlum Abdi, Şam güçlerini Kürt mahallelerine yönelik bombardıman ve baskın girişimleriyle suçladı. Abdi, "Halep şehrinin mahallelerine tank ve topçu birlikleri konuşlandırıldığını ve silahsız sivillere yönelik bombardıman" yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. İki taraf arasında pazar günü yapılan üst düzey toplantı sonrasında da taraflar birbirini somut adım atmamakla suçladı.