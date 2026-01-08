Halep'te tansiyon düşmüyor: Sokak çatışmaları had safhada! Mazlum Abdi'den 'uzlaşma' açıklaması

Suriye'de Şam'a bağlı güçlerin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye'nin geçici yönetiminin ordusu, bugün (8 Ocak) 13.30 itibarıyla Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG’ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Suriye'de operasyonlar başladı Hakan Fidan'dan açıklama geldi! "SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı"

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyonla mahallelerde sokak çatışmaları da başladı. Tank ve ağır silahlar eşliğinde ilerleyen ordu birlikleriyle SDG güçleri arasında dar sokaklarda çatışmalar yaşandı.

6 Ocak'ta başlayan saldırılarda hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken çok sayıda da yaralı olduğu biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve yerel kaynakların aktardığına göre ise, çatışmalar nedeniyle en az 10 bin sivil bölgeden ayrıldı.

Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!

SDG KOMUTANI MAZLUM ABDİ'DEN AÇIKLAMA

Bölgede çatışmalar devam ederken SDG Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bölgede yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıların durdurulması için taraflarla görüşmeler sürdürdüklerini dile getiren Abdi, açıklamasında şunları söyledi:

“Tek taraflı çözümler dayatmak için savaş yaklaşımının ve savaş dilinin sürdürülmesi kabul edilemez ve daha önce Suriye kıyılarında ve Suveyda'da savaş suçlarına varan katliamlara yol açmıştır.

Halep'in mahallelerine tank ve topçu birliklerinin konuşlandırılması, silahsız sivillerin bombalanması ve yerlerinden edilmesi, ayrıca müzakere süreci sırasında Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta, tehlikeli demografik değişiklikler için koşullar yaratmakta ve iki mahallede mahsur kalan sivilleri katliam riskine maruz bırakmaktadır.

Şeyh Maksoud ve Aşrafiye'deki halkımızın yanındayız ve bu saldırıları durdurmak için günlerdir tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz.

Şehitlerin ailelerine en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.”