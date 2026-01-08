Halep'te tansiyon düşmüyor: Sokak çatışmaları had safhada! Mazlum Abdi'den 'uzlaşma' açıklaması

Halep'te tansiyon düşmüyor: Sokak çatışmaları had safhada! Mazlum Abdi'den 'uzlaşma' açıklaması
Yayınlanma:
Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasındaki sokak çatışmaları devam ediyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı çatışmalara ilişkin açıklamada bulunan SDG Komutanı Mazlum Abdi, "Halep'in mahallelerine tank ve topçu birliklerinin konuşlandırılması, ayrıca müzakere süreci sırasında Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta" dedi.

Suriye'de Şam'a bağlı güçlerin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye'nin geçici yönetiminin ordusu, bugün (8 Ocak) 13.30 itibarıyla Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG’ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Suriye'de operasyonlar başladı Hakan Fidan'dan açıklama geldi! "SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı"Suriye'de operasyonlar başladı Hakan Fidan'dan açıklama geldi! "SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı"

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyonla mahallelerde sokak çatışmaları da başladı. Tank ve ağır silahlar eşliğinde ilerleyen ordu birlikleriyle SDG güçleri arasında dar sokaklarda çatışmalar yaşandı.

6 Ocak'ta başlayan saldırılarda hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken çok sayıda da yaralı olduğu biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve yerel kaynakların aktardığına göre ise, çatışmalar nedeniyle en az 10 bin sivil bölgeden ayrıldı.

Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!

SDG KOMUTANI MAZLUM ABDİ'DEN AÇIKLAMA

Bölgede çatışmalar devam ederken SDG Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bölgede yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıların durdurulması için taraflarla görüşmeler sürdürdüklerini dile getiren Abdi, açıklamasında şunları söyledi:

“Tek taraflı çözümler dayatmak için savaş yaklaşımının ve savaş dilinin sürdürülmesi kabul edilemez ve daha önce Suriye kıyılarında ve Suveyda'da savaş suçlarına varan katliamlara yol açmıştır.

Halep'in mahallelerine tank ve topçu birliklerinin konuşlandırılması, silahsız sivillerin bombalanması ve yerlerinden edilmesi, ayrıca müzakere süreci sırasında Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta, tehlikeli demografik değişiklikler için koşullar yaratmakta ve iki mahallede mahsur kalan sivilleri katliam riskine maruz bırakmaktadır.

Şeyh Maksoud ve Aşrafiye'deki halkımızın yanındayız ve bu saldırıları durdurmak için günlerdir tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz.

Şehitlerin ailelerine en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Dünya
Türk askeri Gazze'de olacak mı? ABD'li Büyükelçi net konuştu
Türk askeri Gazze'de olacak mı? ABD'li Büyükelçi net konuştu
Ortadoğu'da bugün yaşananları 8 yıl öncesinden görmek...
Ortadoğu'da bugün yaşananları 8 yıl öncesinden görmek...