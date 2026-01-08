Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG güçleri arasında zaman zaman çıkan çatışmalar dün kontrolden çıktı. Şam hükümeti, Suriye'nin ikinci en büyük kenti Halep'te 600 bin kişinin yaşadığı ve SDG'nin kontrolünde olan iki mahalleye sınırlı bir operasyon başlattı.

SDG ve Şam yönetimi arasında şiddetli çatışmalar

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde 6 Ocak tarihinde başlayan çatışmalar nedeni ile 1 asker ile 4 sivil hayatını kaybetmişti. İki taraf arasındaki entegrasyon görüşmelerinden net sonuç çıkmamasının ardından başlayan ve büyüyen şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusu SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

ŞAM'IN VERDİĞİ SÜRENİN DOLMASININ ARDINDAN TOPÇU ATIŞLARI

Çatışmaların büyümesi ile Şam hükümeti iki mahallede yer alan yüzbinlerce insanın çıkışı için dün saat 15.00'a kadar süre vermişti. Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre bu süre zarfında on binlerce sivil çatışma bölgelerinden ayrıldı.

Şam'ın verdiği sürenin dolması ile SDG'nin mevzileri meşru hedef olarak açıklanmış ve topçu atışlarının başladığı Suriye TV tarafından duyurulmuştu.

TARAFLARIN AÇIKLAMALARI: BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İki taraf arasındaki çatışmalar devam ederken yapılan açıklamalar ile iki taraf da birbirini suçladı. Şam hükümetinin yaptığı açıklamada Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi için tam bir hassasiyet gösterildiğini ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

SDG: SURİYE SAVAŞ ALANINA DÖNECEK

Şam hükümetinin açıklamasının yanı sıra çatışmaların çıktığı ilk anlarda SDG yöneticileri de açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Şam hükümetinin saldırılarının Kürt soykırımı olarak tanımlandığı ifade edilirken, çatışmaların tüm Suriye'yi bir kere daha açık savaş alanına çevireceği kaydedildi.

DÜNKÜ ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU

Rudaw’a yapılan açıklamada, bölgedeki en önemli sağlık merkezi olan Osman Hastanesi'nin bombardıman sonucu tamamen hizmet dışı kaldığı belirtildi. Bombardıman ve çatışmalar sonucunda toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken yaralı sayısının da 54 olduğu öğrenildi.

GECE BOYU SAKİNLİK

Dün gün içerisinde zaman zaman şiddetlenen çatışmaların gece saatlerinde nabzının düştüğü ve Halep sokaklarında sessizliğin hakim olduğu kaydedildi.