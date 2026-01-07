Suriye yangın yeri! Anlaşma havada kaldı: SDG ve Şam yönetimi arasında şiddetli çatışmalar

Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasında çıkan çatışmalar ikinci günde şiddetini arttırarak sürüyor.

Şam yönetiminin Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG hedeflerini hedef almasına ilişkin SDG, yaptığı açıklama ile tüm Suriye’nin açık savaş alanına dönüşeceğini vurguladı ve sorumluluğun sivillere saldırmayı sürdürenlerde olacağını belirtti.

SURİYE'DE ÇATIŞMALAR ALEVLENDİ

Şara liderliğindeki Suriye geçici yönetiminin ordusunun, Halep kentinde SDG'nin kontrolünde olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurmasının ardından SDG'ye yönelik operasyon başlatıldı.

SDG Genel Komutanlığı Üyesi Sipan Hamo Şam yönetiminin kararına yanıt verdi. Hamo, açıklamasında şöyle dedi:

"Bugün onur günüdür ve Şeyh Maksud ve Eşrafiye mahalleleri direnişin ve azmin sembolüdür. On beş yıldan fazla bir süredir halkları her türlü saldırı, kuşatma ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Yüksek ulusal bilinçlerine, mahallelerine, evlerine olan bağlılıklarına, onur ve güvenliklerini savunmak için savaşan oğullarıyla omuz omuza durmalarına inanıyoruz. İnanıyoruz ki, halkın azmi ve direnci, tüm planları ve tehditleri boşa çıkarmanın temeli olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Öte yandan SDG Şeyh Maksut ve Eşrefiye çevresine 80’den fazla tank ve ağır zırhlı askeri aracın konuşlandırıldığını açıkladı.

SDG'DEN OPERASYON KARARINA SERT TEPKİ: SOYKIRIM SAVAŞI

SDG yöneticilerinden İlham Ahmed , HTŞ hükümetine bağlı savunma bakanlığının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sert tepki gösterdi.

İlham Ahmed, söz konusu mahallelerde siville olduğunu ve sakinlerinin büyük çoğunluğunun daha önce Afrin’den göç ettirilen insanlardan oluştuğunu vurguladı.

Rûdaw tarafından aktarılan bilgilere göre Ahmed, "Görüşmelerde bulunmak üzere tarafımızdan kurulan yoğun temaslara rağmen, Savunma Bakanlığı diyaloğu reddetmektedir. Hükümet yetkililerini, yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeye, akıl ve mantık yolunu izlemeye, sorunları savaş ve çatışma üslubundan uzak durarak diyalogla çözmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Suriye halkına seslenen İlham Ahmed, "Suriyelilerin savaşlardan çektikleri artık yeter. Tüm Suriyelileri ve Suriyeli gençleri bu yollardan uzak durmaya, hakkın sesini yükseltmeye ve savaşı reddetmeye çağırıyoruz" diye belirtti.

HALEP'TE ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

6 Ocak’ta başlayan çatışmalarda altı kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Suriye'nin geçici yönetimi temas hatlarına tanklar, zırhlı araçlar ve takviye birlikler gönderdi. Kentteki devlet dairelerinde çalışmalar durdu, okullarda eğitime ara verildi.

Anlaşma iddiaları gündemdeyken... HTŞ ve SDG/YPG'den karşılıklı saldırı suçlamaları

Halep Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.

Şeyh Maksud Mahallesi’nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi.

"SÜREKLİ TOP MERMİLERİ DÜŞÜYORDU, GECELERİ ÇIKMAMIZA İZİN VERİLMEDİ"

6 Ocak'ta başlayan saldırılarda evlerinin üzerine mermilerin düştüğünü belirten el-Başa, "Üç çocuğum var, hepsi çok korktu. Sürekli top mermileri düşüyordu, geceleri çıkmamıza izin verilmedi. Bu sabah güvenli bir çıkış olduğu söylendi ve buraya geldik" dedi.

Barınma merkezindeki koşulların iyi olduğunu ifade eden Başa, "Sabah kahvaltı verdiler, yatak ve battaniye sağladılar. Şükürler olsun eksiğimiz yok. Yaralı yok ama elbette evimiz daha rahat. İnşallah en kısa zamanda evlerimize döneriz" diye konuştu.

SDG: SALDIRILAR TÜM SURİYE’Yİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRECEK

Çatışmalara ilişkin SDG'den akşam saatlerinde yeni bir açıklama geldi.

Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak, 6 aydır kuşatma altında tutulan mahallelerin hiçbir şekilde askeri tehdit oluşturmadığını vurguladı.

MA'da yer alan habere göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin altı aydan fazla bir süredir Şam hükümetinin farklı grupları tarafından tamamen kuşatıldığını ve bu mahallelerin hiçbir şekilde askeri tehdit oluşturmadığını doğrular. Halep şehrine yönelik herhangi bir saldırının kaynağı olmayacağını doğrular. Demokratik Suriye Güçleri'nin bu mahallelerden askeri harekat yaptığına dair iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır.

Bu iddialar, sivil halka yönelik saldırıları meşru kılmak için kullanılıyor. QSD'nin Halep şehrinde hiçbir askeri varlığı olmadı, bu mahallelerde askeri harekat yapmadı ve güvenlik sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı'na devretti. Bu asılsız iddialar, devam eden saldırılar için siyasi ve askeri bir örtü sağlamayı amaçlıyor. Garantör ülkelerin yanı sıra Suriye hükümetindeki ulusal birlik konusunda duyarlı olan kişilerin kuşatma, bombardıman ve sivil halka yönelik saldırıları derhal sonlandırmak için sorumluluk alması gerekiyor.

Saldırıların devam etmesinin sadece Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri değil, tüm Suriye'yi açık savaş alanına dönüştüreceği ve bunun sorumluluğunun sivillere karşı güç kullanma konusunda ısrar eden kişilerde olacağını belirtiyoruz. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı, konuyu yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ediyor ve Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerindeki sivillere yönelik kuşatma, güç tehdidi, sivil hedeflerin hedef göstermesi ve bunları baskı ve insan kalkanı olarak kullanması girişimlerinin tüm yasal ve insani açıdan kabul edilemez suçlar olduğunu vurguluyor."

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'te devam eden çatışmalarda 3 kişiyin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SDG örgütü tarafından gerçekleştirilen topçu ateşi sonucu İç Güvenlik Güçlerinden üç kişi yaralandı. Saldırıda, Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahallelerinden sivillerin çıkışını güvence altına alma görevini yerine getiren güvenlik ekipleri, Şihan kavşağı yakınlarında hedef alındı" denildi.