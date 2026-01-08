Suriye'de operasyonlar başladı Hakan Fidan'dan açıklama geldi! "SDG'nin gerçek niyeti ortaya çıktı"

Son dakika.... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır" dedi.

Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile ortak açıklamasında Suriye'deki son gelişmeler hakkında şunları ifade etti:

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 6 Ocak'ta Ukrayna konulu toplantı vesilesiyle bulunduğum Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Şeybani ile bir araya gelmiştik.

Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen üçlü görüşmelerin seyrini kendisiyle ele almıştık. Ayrıca Suriye hükümetinin geçen hafta SDG ile gerçekleştirdiği temasları etraflıca değerlendirmiştik.

Türkiye olarak temennimiz bölgedeki hassasiyetleri dikkate alan ve Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır.

Öte yandan Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır.

Gelinen noktada SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı Suriye'nin huzur ve istikrarına kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.

Bu uzlaşmaz tavır Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.

Değerli arkadaşlar, bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır ve Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantisi olmaya devam edecektir. Bu hedef doğrultusunda sorumlu, ilkeli ve yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz.

