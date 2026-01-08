Son Dakika | Şam yönetiminin SDG'ye operasyonu başladı! Halep'te sokak sokak çatışmalar

Suriye'nin geçici yönetiminin ordusu, 8 Ocak günü saat 13.30 itibarıyla Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG’ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyon, üç mahallede “SDG mevzilerinin doğrudan hedef alınacağı” açıklamasıyla duyurulmuştu. Sivillere, bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

SOKAK SOKAK ÇATIŞMA

Operasyonun başlamasıyla birlikte mahallelerde sokak çatışmaları yoğunlaştı. Tank ve ağır silahlar eşliğinde ilerleyen ordu birlikleriyle SDG güçleri arasında dar sokaklarda çatışmalar yaşanıyor. SDG’ye ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarına da ateş açıldı. Sokak aralarından yoğun dumanlar yükseliyor.

6 Ocak’ta başlayan çatışmalarda şimdiye en az 7 kişi öldü. Yaralı sayısının 31 ile 54 arasında olduğu belirtiliyor. Yoğun bombardıman nedeniyle sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

BİNLERCE KİŞİ TERK ETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve yerel kaynaklara göre, çatışmalar nedeniyle en az 10 bin sivil bölgeden ayrıldı. Halep Valiliği, sivillerin tahliyesi için El-Avarid ve Zuhur Caddeleri üzerinden iki insani koridor açıldığını açıkladı. Tahliyeler sabah saat 10.00 ile 13.00 arasında gerçekleştiriliyor.

SDG'DEN VE ŞAM'DAN AÇIKLAMA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, mahallelerde askerî hedeflerinin bulunmadığını savundu. Sivillerin doğrudan hedef alındığını belirten SDG, garantör ülkelere müdahale çağrısı yaptı. SDG Basın Merkezi Sorumlusu Siyamend Ali, sivil binaların rejim güçleri tarafından üsse dönüştürüldüğünü ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetinin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini savundu. Mustafa, 10 Mart ve 1 Nisan anlaşmalarına dikkat çekerek, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de “güvenlik zafiyetinin” ancak bu anlaşmaların uygulanmasıyla son bulacağını dile getirdi. Şam’ın “tek devlet, tek hükûmet, tek ordu” ilkesinden taviz vermeyeceğini belirtti.

Suriye devlet ajansı SANA, SDG'nin Süryan Mahallesi’ni topçu ateşine tuttuğunu ve bu sırada sivillerin tahliyesini sağlayan bir askerin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, SDG’nin Şeyh Maksud ve Eşrefiye’den ayrılmak isteyen sivilleri engellediği ve bazılarını “canlı kalkan” olarak kullandığı öne sürüldü.

KCK'DAN TÜRKİYE ÇAĞRISI

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Halep’teki operasyonlara tepki gösterdi. Rudaw’da yayımlanan açıklamada, “Bu tür saldırılar, diyalog sürecini ve makul bir çözümü sabote etme girişimidir” denildi. Türkiye’ye Kürtlere destek çağrısı yapılan açıklamada, mahallelerde yaşayan Kürtlerin demokratik Suriye’nin parçası olmak için direndiği ifade edildi.

ENTEGRASYON FİİLEN ASKIDA

Suriye ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan ve SDG’nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören anlaşma, taraflar arasında uygulama konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle fiilen askıya alınmış durumda.