Hakan Fidan: SDG 10 Mart mutakabatına uymalı

Suriye'de Şam hükümeti ile SDG arasında Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki çatışmalar devam ediyor. Son olarak Şam'ın ateşkes ilan ettiği ve SDG birliklerinin bölgeden tahliye edildiği bildirilmişti.

İki Kürt mahallesinde mahallesinde yaşayan binlerce vatandaşın da tahliye edildiği kaydedildi.

Barzani ile Şara arasında 'Halep' görüşmesi

Hakan Fidan:



"Suriye’de kamu düzeninin sağlanması önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor.



SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz" https://t.co/8VSVmIZimj pic.twitter.com/HrUY4gs4QI — Halk TV (@halktvcomtr) January 9, 2026

HAKAN FİDAN: SDG YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda, Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten Bakan Fidan, "Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştük. Son aşamayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart mutakabatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

"ÜLKEDEKİ BÜTÜN ETNİK GRUPLARA EŞİTLİK İLKESİ İLE DAVRANAN SURİYE HÜKÜMETİ..."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, yeni hükümetin ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesi ile davrandığını savundu.

Halep'teki çatışmalar sona mı erdi? SDG'liler otobüslerle tahliye ediliyor

Bakan Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesi ile davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Tüm terör örgütlerini hedef alan bu operasyonda, tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesinde destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."