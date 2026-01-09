Halep'teki çatışmalar sona mı erdi? SDG'liler otobüslerle tahliye ediliyor

Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'te 6 Ocak tarihinden bu yana devam eden çatışmalar sona mı erdi? Şam yönetiminden ve SDG'den çatışmaların tamamen sona erdiğine dair resmi açıklama gelmese de Şam yönetiminin bu sabaha kadar verdiği sürenin dolmasının ardından SDG'lilerin bölgeden otobüsler ile tahliye edildiği öğrenildi.

On yılı aşkın sürede iç çatışmalar nedeni ile milyonlarca insanın yerinden edildiği, bir ülkenin tarumar edildiği ve yüz binlerce insanın öldüğü Suriye'de son günlerde yeniden patlak veren çatışmalar dünyada büyük yankı uyandırdı.

6 Ocak tarihinden bu yana ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te SDG'nin kontrolündeki 600 bin nüfuslu iki mahallede Şam yönetimi ile SDG arasında çıkan çatışmalarda siviller de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin de 'yardım istendiği takdirde' gereğinin yapılacağına dair açıklamalar gelmiş, Şam yönetimi dün gece saat 03.00'dan sabah 09.00'a kadar SDG'lilerin tahliyesi için süre vermişti.

Sürenin dolmasının ardından korkulan senaryo çatışmaların daha da şiddetlenmesi olmuştu ancak şu ana kadar bu yönde bir haber ajanslara ve yerel kaynaklara yansımadı.

halep.jpg

ÇATIŞMALAR SONA MI ERDİ? TAHLİYELER BAŞLADI

Şam yönetiminin ateşkes açıklamasının ardından verdiği sürenin dolması ile bölgedeki SDG'lilerin bireysel hafif silahları ile bölgeden tahliye edildiğine dair bilgi ve görüntüler Suriye Devlet Ajansı SANA'da yer aldı. SANA'da yer alan bilgilere göre, SDG'lier bugün, yalnızca hafif bireysel silahlarıyla birlikte Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerine nakledilecek.

yeni-proje-2026-01-09t122447-869.jpg

Foto: SANA

Bu haberin ardından bölgeden otobüslerin hareket ettiği görüldü.

tahliyesdg.jpg

SANA'da yer alan habere göre bölgeden SDG'lilerin tahliyesinin ardından Şam yönetimindeki silahlı güçler Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin de Şam yönetiminin Halep'in tamamında kontrolü ele aldığını kaydetti.

as.jpg

BÜYÜKELÇİ NUH YILMAZ'DAN AÇIKLAMA: ZOR DA OLSA NİHAYET

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği’ne 13 yıl sonra ilk kez atanan Nuh Yılmaz, Halep'ten tahliye edilen SDG'lileri taşıyan otobüsleri sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu:

"Halep’te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici.

Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak!"

GÜVENLİK KAYNAKLARI: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından güvenlik kaynaklarının geçtiği bilgi notuna göre Türkiye'nin hedefinin sadece Suriye'nin birliği olduğu, SDG'nin amacının zaman kazanmak olduğu. Gelişmelerden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın anbean haberdar edildiği ve talimatları doğrultusunda planlamalar yapıldığı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardıklarına göre Türkiye uygun kanallar üzerinden SDG'ye de mesajlar gönderdi. Ayrıca MİT'in de gelişmeleri takip için sürekli bir şekilde sahada olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

