Halep'teki çatışmalar sona mı erdi? SDG'liler otobüslerle tahliye ediliyor

On yılı aşkın sürede iç çatışmalar nedeni ile milyonlarca insanın yerinden edildiği, bir ülkenin tarumar edildiği ve yüz binlerce insanın öldüğü Suriye'de son günlerde yeniden patlak veren çatışmalar dünyada büyük yankı uyandırdı.

SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi

6 Ocak tarihinden bu yana ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te SDG'nin kontrolündeki 600 bin nüfuslu iki mahallede Şam yönetimi ile SDG arasında çıkan çatışmalarda siviller de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin de 'yardım istendiği takdirde' gereğinin yapılacağına dair açıklamalar gelmiş, Şam yönetimi dün gece saat 03.00'dan sabah 09.00'a kadar SDG'lilerin tahliyesi için süre vermişti.

MSB'den Suriye'ye destek açıklaması

Sürenin dolmasının ardından korkulan senaryo çatışmaların daha da şiddetlenmesi olmuştu ancak şu ana kadar bu yönde bir haber ajanslara ve yerel kaynaklara yansımadı.

ÇATIŞMALAR SONA MI ERDİ? TAHLİYELER BAŞLADI

Şam yönetiminin ateşkes açıklamasının ardından verdiği sürenin dolması ile bölgedeki SDG'lilerin bireysel hafif silahları ile bölgeden tahliye edildiğine dair bilgi ve görüntüler Suriye Devlet Ajansı SANA'da yer aldı. SANA'da yer alan bilgilere göre, SDG'lier bugün, yalnızca hafif bireysel silahlarıyla birlikte Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerine nakledilecek.

Foto: SANA

Bu haberin ardından bölgeden otobüslerin hareket ettiği görüldü.

SANA'da yer alan habere göre bölgeden SDG'lilerin tahliyesinin ardından Şam yönetimindeki silahlı güçler Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin de Şam yönetiminin Halep'in tamamında kontrolü ele aldığını kaydetti.

BÜYÜKELÇİ NUH YILMAZ'DAN AÇIKLAMA: ZOR DA OLSA NİHAYET

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği’ne 13 yıl sonra ilk kez atanan Nuh Yılmaz, Halep'ten tahliye edilen SDG'lileri taşıyan otobüsleri sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu:

"Halep’te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici.

Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak!"

GÜVENLİK KAYNAKLARI: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından güvenlik kaynaklarının geçtiği bilgi notuna göre Türkiye'nin hedefinin sadece Suriye'nin birliği olduğu, SDG'nin amacının zaman kazanmak olduğu. Gelişmelerden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın anbean haberdar edildiği ve talimatları doğrultusunda planlamalar yapıldığı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardıklarına göre Türkiye uygun kanallar üzerinden SDG'ye de mesajlar gönderdi. Ayrıca MİT'in de gelişmeleri takip için sürekli bir şekilde sahada olduğu ifade edildi.