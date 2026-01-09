Barzani ile Şara arasında 'Halep' görüşmesi

Barzani ile Şara arasında 'Halep' görüşmesi
Yayınlanma:
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'ye telefon ederek Halep'teki son gelişmelere dair bilgi verdi.

Ahmed Şara, Suriye'nin Halep kentide Şam yönetimi ve SDG güçleri arasında çıkan çatışmalar ile ilgili Mesud Barzani'ye bilgi verdi.

ŞARA'DAN BARZANİ'YE 'HALEP' TELEFONU

Barzani’nin resmi ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, KDP lideri Barzani'yi telefonla aradı.

Barzani ile Şara, Suriye’deki son siyasi gelişmeleri ve bölgedeki değişimleri ele aldı, istikrar ve karşılıklı koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntülerMuhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler

Açıklamaya göre Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarının Suriye’nin diğer bileşenleri ile birlikte eşit ve ayrımcılık yapılmadan garanti edilmesi konusuna tam anlamıyla bağlı olduğunu" yineledi.

Barzani de Şara’nın bu yöndeki görüşünü takdir ettiğini ifade ederek, Suriyelilerin umudu ve arzusu olan, tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan ve herkesin eşit olduğu bir devletin kurulmasını desteklediğini söyledi.

Tüm tarafların çıkarının gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Barzani, sosyal barışın korunması için istişare ve koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaynak:AA

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Dünya
Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler
Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler
Trump Grönland için Danimarkalılara para teklif etti! 10 bin dolardan kesenin ağzını açtı
Trump Grönland için Danimarkalılara para teklif etti! 10 bin dolardan kesenin ağzını açtı
X'ten skandal karar! Grok'a para veren bikinili fotoğraf yapabilecek
X'ten skandal karar! Grok'a para veren bikinili fotoğraf yapabilecek