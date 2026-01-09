Barzani ile Şara arasında 'Halep' görüşmesi

Ahmed Şara, Suriye'nin Halep kentide Şam yönetimi ve SDG güçleri arasında çıkan çatışmalar ile ilgili Mesud Barzani'ye bilgi verdi.

ŞARA'DAN BARZANİ'YE 'HALEP' TELEFONU

Barzani’nin resmi ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, KDP lideri Barzani'yi telefonla aradı.

Barzani ile Şara, Suriye’deki son siyasi gelişmeleri ve bölgedeki değişimleri ele aldı, istikrar ve karşılıklı koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler

Açıklamaya göre Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarının Suriye’nin diğer bileşenleri ile birlikte eşit ve ayrımcılık yapılmadan garanti edilmesi konusuna tam anlamıyla bağlı olduğunu" yineledi.

Barzani de Şara’nın bu yöndeki görüşünü takdir ettiğini ifade ederek, Suriyelilerin umudu ve arzusu olan, tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan ve herkesin eşit olduğu bir devletin kurulmasını desteklediğini söyledi.

Tüm tarafların çıkarının gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Barzani, sosyal barışın korunması için istişare ve koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.