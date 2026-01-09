Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler

İç savaşın yorgunluğunu taşıyan Suriye, 6 Ocak'tan bu yana Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yeniden alevlenen çatışmalarla dünya gündeminde. Şam yönetiminin SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) verdiği tahliye süresinin dolması ve bölgede askeri hareketliliğin artmasıyla birlikte sahadan sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.

CANLI YAYINDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR

Bölgedeki gelişmeleri anbean aktarmak için Halep’in stratejik noktalarından Layramoun Kavşağı'nda bulunan Syria TV muhabiri Ammar Jaber, canlı yayın sırasında büyük bir tehlike atlattı.

Yayın sırasında muhabirin hemen yanından geçen bir tankın neden olduğu sarsıntı ve kaza, kameranın devrilmesine ve yayının kısa süreliğine kesilmesine neden oldu. Stüdyodaki sunucunun endişeli bir şekilde "Ammar neler oluyor? İyi misin?" soruları duyulurken, saniyeler sonra ekrana dönen Jaber, olayın bir "tank kazası" olduğunu belirtti. Muhabir, "Allah’a şükürler olsun, sadece bir tank kazasıydı. Bacağım yere çarptı ama iyiyim" diyerek yayını sürdürdü.

HALEP'TE NELER OLUYOR?

Şam yönetiminin, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki SDG unsurlarına bölgeyi terk etmeleri için verdiği süre bu sabah doldu. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Şam yönetimi Halep'in tamamında kontrolü ele almış durumda.

Suriye Devlet Ajansı SANA, SDG unsurlarının sadece hafif silahlarını yanlarına alarak Suriye'nin kuzeydoğusuna nakledildiğini duyurdu. Bölgeden otobüslerin hareket ettiği görülürken, tahliyelerin ardından Şam güçlerinin mahallelere gireceği belirtildi.

Anlaşmaya rağmen bazı SDG gruplarının tahliye otobüslerine saldırdığı, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan SDG içindeki bazı grupların çekilmeyi reddettiği bilgisi de ajanslara yansıdı.

Suriye ordusu, yaşanan aksaklıklar nedeniyle bugün saat 16.00-18.00 arasında bir insani yardım koridoru açılacağını duyurdu.

Halep'teki çatışmalar sona mı erdi? SDG'liler otobüslerle tahliye ediliyor

ANKARA'DAN YAKIN TAKİP

Bölgedeki gelişmeler Ankara tarafından da yakından izleniyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, tahliye görüntülerini paylaşarak, "1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa uygulanıyor olması umut verici" açıklamasında bulundu.

Güvenlik kaynakları ise Türkiye’nin önceliğinin Suriye’nin toprak bütünlüğü olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmeleri anbean takip ettiğini ve MİT’in sahada aktif rol aldığını belirtti.