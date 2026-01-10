SDG'nin Halep'e saldırılarında 23 kişi yaşamını yitirdi

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirildi.

Halep’teki sağlık yetkilileri, terör örgütü YPG/SDG’nin son günlerde kentin yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, 6 Ocak’tan bu yana düzenlenen saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere toplam 23 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 104 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sağlık kaynakları, can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI: HALEP’TE KAZANILAN BAŞARI KAOSA BEL BAĞLAYANLARA DERS OLDU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti.

Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye güvenlik güçlerinin Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi’ne girerek terör örgütü PKK/YPG’nin de içinde yer aldığı SDG unsurlarını bölgeden temizlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Zeydan, bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu ifade etti.

Suriye’nin birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini belirten Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

NELER OLMUŞTU?

6 Ocak’tan bu yana Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG ile Şam yönetimine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşandı. SDG’nin yoğun olduğu bölgeler “askerî bölge” ilan edildi.

SANA’ya göre, Şeyh Maksud’da saat 18.30’dan itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Şam yönetimi SDG’ye Halep’i terk etme çağrısı yaptı, hedef alınacak noktaları gösteren haritalar yayımlandı.

Şam yönetimi ve SDG arasında diyalog için yoğun çaba sarf edildi

SDG'den Halep açıklaması: Birliklerin Fırat’ın doğusuna konuşlandırılması teklifini memnuniyetle kabul ediyoruz

Verilen sürenin dolmasının ardından Suriye'nin geçici yönetimine bağlı birlikler operasyon düzenledi. Açıklamada, “Suç örgütüne dönüşen SDG’ye verilen tüm sürelerin sona erdiği, mahallede arama operasyonlarının başladığı” belirtildi.

Sivillere SDG mevzilerinden ve pencerelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Şam yönetimi tahliyeler için insani koridorlar açtığını duyurdu. Birleşmiş Milletler’e göre yaklaşık 150 bin sivil bölgeden göç etti.