Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var

İtalya’nın Instagram’da en çok paylaşılan turistik noktalarından biri olan Portofino, son yıllarda artan ziyaretçi akınının yarattığı yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla yeni önlemler devreye sokmaya başladı.

Kartpostallık manzarasıyla ünlü sahil kasabasında, özellikle selfie çekmek için duraklayan turistlere 275 euro, yani 13.823,88 Türk Lirası para cezası kesilebiliyor.

PORTOFİNO’DA TOLERANS BİTTİ

Daily Express'in aktardığı bilgilere göre, İtalyan Rivierası’nda yer alan ve yıllarca Frank Sinatra ile Elizabeth Taylor gibi ünlü isimleri ağırlayan Portofino’da, yerel yönetim “kontrolsüz kalabalıklara” karşı artık tolerans göstermiyor.

Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti

DAR SOKAKLARDA YOĞUNLUK ALARMI

Dar sokaklarda ve meydanlarda fotoğraf çekmek için uzun süre bekleyen turistlerin oluşturduğu yoğunluk, kamu düzenini ve günlük yaşamı aksatmaya başlayınca yetkilileri harekete geçirdi.

PİAZZETTA KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Kasabanın en popüler noktaları olan liman bölgesi ve ana meydan Piazzetta, “beklemek yasak” ilan edilen kırmızı bölgeler arasına alındı. Bu alanlarda oyalanan, selfie çeken veya kalabalık oluşturan ziyaretçiler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava, alınan kararın nedenini şu sözlerle açıkladı:

“İnsanların fotoğraf çekmek için durması, sokaklarda adeta anarşik bir kaos yaratıyor. Bu durum, acil durum ekiplerinin bile ilerlemesini engelleyebilecek seviyeye ulaştı”

Yetkililer, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kasabada nüfus ve araç trafiğinin ciddi biçimde arttığını, bunun da zaman zaman tehlikeli bir yoğunluğa yol açtığını vurguluyor.

Hafta sonu doldu taştı: Akın akın geliyorlar

YAZ BOYUNCA 100 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR

Kalıcı nüfusu yalnızca 400 kişi olan Portofino’ya, yoğun sezonda günde 10 bin, yaz boyunca ise 100 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Büyük yolcu gemilerinin aynı anda binlerce turisti limana bırakması, kasabayı adeta kilitliyor.

Yeni düzenlemeler yalnızca selfie yasağıyla sınırlı kalmadı. Kasaba genelinde üstü çıplak, yalınayak ya da mayo ile dolaşmak yasak kapsamına alındı. Kamusal alanlarda piknik yapmak, sokakta alkol tüketmek ve kaldırımlarda uzun süre oturmak da artık cezaya neden olacak. Ayrıca büyük valizlerle ya da taşınabilir hoparlörlerle dolaşmak bile cezaya tabi tutulabiliyor.