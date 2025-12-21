Hafta sonu doldu taştı: Akın akın geliyorlar

Hafta sonu doldu taştı: Akın akın geliyorlar
Yayınlanma:
Sarıkamış’ta sezon hareketlendi. Hafta sonu yoğunluğu yaşayan kayak merkezinde kayakseverler pistlere akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2. etap pistlerde 70 santimetreye ulaştı.

hafta-sonu-doldu-tasti-insanlar-akin-etmeye-basladi-2.jpg

En kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santimEn kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santim

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

"İNSANLAR YAVAŞ YAVAŞ AKIN ETMEYE BAŞLADI"

Kayak eğitmeni Mustafa Nar, kayak için bütün şartların müsait olduğunu söyledi.

hafta-sonu-doldu-tasti-insanlar-akin-etmeye-basladi-4.jpg

Nar, hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sezonu açtık, pistlerimiz çok iyi, hava mükemmel. Hafta sonu insanlar yavaş yavaş akın etmeye başladı." dedi.

Kaynak:AA

Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Türkiye
Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi
Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi
MHP ile DEM arasında soğuk rüzgarlar... Tokalaşmadılar
MHP ile DEM arasında soğuk rüzgarlar... Tokalaşmadılar
6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var
6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var