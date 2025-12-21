Hafta sonu doldu taştı: Akın akın geliyorlar

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2. etap pistlerde 70 santimetreye ulaştı.

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

"İNSANLAR YAVAŞ YAVAŞ AKIN ETMEYE BAŞLADI"

Kayak eğitmeni Mustafa Nar, kayak için bütün şartların müsait olduğunu söyledi.

Nar, hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sezonu açtık, pistlerimiz çok iyi, hava mükemmel. Hafta sonu insanlar yavaş yavaş akın etmeye başladı." dedi.