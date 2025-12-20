En kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santim

En kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santim
Yayınlanma:
Kayak merkezlerinde kar kalınları ölçüldü. Hava sıcaklıkları -14 ile 19 derece arasında değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi. Diğer merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

PALANDÖKEN'DEN EN KALINI HAKKARİ

  • Hakkari: 31 cm
  • Sarıkamış: 28 cm
  • Kartalkaya, Süleymaniye, Konaklı: 25 cm
  • Çambaşı: 23 cm
  • Zigana: 21 cm
  • Nemrut, Erciyes: 20 cm
  • Kümbet: 19 cm
  • Akdağ: 14 cm
  • Gevaş Abalı, Yalnızçam: 9 cm
  • Mersivan: 8 cm
  • Yıldızdağı: 7 cm
  • Yıldıztepe: 6 cm
  • Ilgaz: 4 cm
  • Ergan, Keltepe: 2 cm
  • Uludağ, Murat Dağı, Yedi Kuyular: 1 cm

20 Aralık 2025 tarihi için kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

  • Palandöken: -6 / 0°C (Az bulutlu)
  • Hakkari: -14 / -2°C (Az bulutlu)
  • Sarıkamış: -11 / 1°C (Az bulutlu)
  • Kartalkaya: -1 / 5°C (Parçalı bulutlu)
  • Konaklı: -6 / 1°C (Az bulutlu)
  • Çambaşı: -3 / 3°C (Az bulutlu)
  • Zigana: 12 / 19°C (Gökgürültülü sağanak yağışlı)
  • Nemrut: -6 / 1°C (Az bulutlu)
  • Erciyes: -3 / 4°C (Az bulutlu)
  • Akdağ: 0 / 4°C (Parçalı bulutlu)
  • Gevaş Abalı: -7 / 3°C (Az bulutlu)
  • Mersivan: -5 / 7°C (Az bulutlu)
  • Yıldızdağı: -3 / 4°C (Az bulutlu)
  • Yalnızçam: -14 / 3°C (Az bulutlu)
  • Ilgaz: -2 / 5°C (Parçalı bulutlu)
  • Ergan: -3 / 3°C (Parçalı bulutlu)
  • Keltepe: 0 / 3°C (Parçalı bulutlu)
  • Murat Dağı: -4 / 6°C (Az bulutlu)

