En kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santim
Yayınlanma:
Kayak merkezlerinde kar kalınları ölçüldü. Hava sıcaklıkları -14 ile 19 derece arasında değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi. Diğer merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:
PALANDÖKEN'DEN EN KALINI HAKKARİ
- Hakkari: 31 cm
- Sarıkamış: 28 cm
- Kartalkaya, Süleymaniye, Konaklı: 25 cm
- Çambaşı: 23 cm
- Zigana: 21 cm
- Nemrut, Erciyes: 20 cm
- Kümbet: 19 cm
- Akdağ: 14 cm
- Gevaş Abalı, Yalnızçam: 9 cm
- Mersivan: 8 cm
- Yıldızdağı: 7 cm
- Yıldıztepe: 6 cm
- Ilgaz: 4 cm
- Ergan, Keltepe: 2 cm
- Uludağ, Murat Dağı, Yedi Kuyular: 1 cm
20 Aralık 2025 tarihi için kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
- Palandöken: -6 / 0°C (Az bulutlu)
- Hakkari: -14 / -2°C (Az bulutlu)
- Sarıkamış: -11 / 1°C (Az bulutlu)
- Kartalkaya: -1 / 5°C (Parçalı bulutlu)
- Konaklı: -6 / 1°C (Az bulutlu)
- Çambaşı: -3 / 3°C (Az bulutlu)
- Zigana: 12 / 19°C (Gökgürültülü sağanak yağışlı)
- Nemrut: -6 / 1°C (Az bulutlu)
- Erciyes: -3 / 4°C (Az bulutlu)
- Akdağ: 0 / 4°C (Parçalı bulutlu)
- Gevaş Abalı: -7 / 3°C (Az bulutlu)
- Mersivan: -5 / 7°C (Az bulutlu)
- Yıldızdağı: -3 / 4°C (Az bulutlu)
- Yalnızçam: -14 / 3°C (Az bulutlu)
- Ilgaz: -2 / 5°C (Parçalı bulutlu)
- Ergan: -3 / 3°C (Parçalı bulutlu)
- Keltepe: 0 / 3°C (Parçalı bulutlu)
- Murat Dağı: -4 / 6°C (Az bulutlu)