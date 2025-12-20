En kalını Palandöken'de ölçüldü! Tam tamına 55 santim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi. Diğer merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

PALANDÖKEN'DEN EN KALINI HAKKARİ

Hakkari: 31 cm

Sarıkamış: 28 cm

Kartalkaya, Süleymaniye, Konaklı: 25 cm

Çambaşı: 23 cm

Zigana: 21 cm

Nemrut, Erciyes: 20 cm

Kümbet: 19 cm

Akdağ: 14 cm

Gevaş Abalı, Yalnızçam: 9 cm

Mersivan: 8 cm

Yıldızdağı: 7 cm

Yıldıztepe: 6 cm

Ilgaz: 4 cm

Ergan, Keltepe: 2 cm

Uludağ, Murat Dağı, Yedi Kuyular: 1 cm

20 Aralık 2025 tarihi için kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: