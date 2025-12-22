33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek

Trafik sigortasında "sistem sil baştan değişiyor" iddiaları kafaları karıştırdı.

2026 yılına girerken araç sahiplerinin gündeminde trafik sigortası var. Piyasada dolaşan "Hasarsızlık indirimi artık arabaya değil şoföre yapılacak" söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından da teyit edildi. Ancak sistem tamamen değişmese de, sürücülerin cebini doğrudan etkileyecek 3 kritik madde 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor.

ESKİ ARABAYI SATMADAN YENİSİNİ ALAN DİKKAT!

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, yeni düzenlemenin en can alıcı noktası, araç değiştirme sürecinde yaşanacak. Mevcut sistemde; hasarsızlık kademesi iyi olan sürücüler, eski araçlarını satmadan yeni bir araç aldıklarında "sıfırdan başlıyormuş gibi" kabul edilip 4. basamaktan (indirimsiz-zamsız standart tarife) sigorta yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu durum iyi sürücü için zarar, kötü sürücü (1. basamaktaki) için ise ödül oluyordu.

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi araca mı sürücüye mi yapılacak? Açıklama geldi

1 Ocak 2026'dan itibaren bu durum değişiyor.

Eski aracınızı satmadan yeni araç alırsanız, yine 4. basamaktan giriş yapacaksınız.

Ancak 1 yıl içinde eski aracınızı satarsanız; poliçe yenileme dönemi geldiğinde sistem sizin gerçek basamağınıza dönecek.

Yani; iyi sürücüyseniz (8. basamak) indiriminize kavuşacaksınız, kötü sürücüyseniz (1. basamak) hak ettiğiniz yüksek primi ödeyeceksiniz.

6. ARACA 'ŞİRKET' TARİFESİ GELİYOR

Şahıs üzerine kayıtlı araçlarda "filo" kurma devri kapanıyor. Bugüne kadar bir kişi, üzerine istediği kadar araç alıp şahıs sigortası (daha düşük prim) ödeyebiliyordu. Bu durum ticari suistimallere yol açıyordu.

Yeni dönemde sınır 5 araç olarak belirlendi. Bir kişinin üzerine kayıtlı 6. ve sonraki araçlar, artık "tüzel kişilik" (şirket aracı) statüsünde sayılacak ve trafik sigortası primleri buna göre daha yüksek olacak.

'ERKEN YENİLEME' TARİH OLUYOR

Sigorta şirketlerinin en çok şikayet ettiği "kaza saklama" boşluğu da kapatılıyor. Mevcut sistemde, poliçesini vadesinden önce yenileyen bir sürücü, yenileme ile vade tarihi arasında kaza yapsa bile, yeni poliçesi "hasarsız" olarak devam ediyordu.

Trafik sigortasında yeni tarife! 300 bin lirayı aşan prim!

2026 itibarıyla bu açık kapanıyor. Poliçenizi erken yenileseniz bile, arada yapacağınız kaza sisteme işlenecek. Bir sonraki yılın poliçesi yenilenirken, o kaza karşınıza çıkacak ve hasar basamağınız düşürülerek priminiz artırılacak.