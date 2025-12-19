Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi araca mı sürücüye mi yapılacak? Açıklama geldi

Zorunlu trafik sigortasında sistemin tamamen değiştiği ve indirimin "şoföre bağlandığı" iddiaları araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. "Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi artık araca değil, sürücüye yapılacağı" haberleri gündeme gelmişti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bu iddialara açıklık getirdi.

SEDDK'dan iddilara sonrası flaş bir açıklama geldi. Kurum, mevcut mevzuata göre sigortanın sürücü adına değil, ruhsat sahibi (işleten) adına düzenlendiğini ve uygulamanın bu şekilde devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, bir kişinin birden fazla aracı olsa bile poliçenin o aracı kimin kullanacağına bakılmaksızın düzenlendiği, ikinci ve sonraki araçların genellikle standart tarife olan 4. basamaktan başlatıldığı hatırlatıldı.

1 OCAK 2026'DA NE DEĞİŞİYOR?

SEDDK, kafa karışıklığı yaratan ve yeni yılda yürürlüğe girecek olan düzenlemenin "sürücü bazlı sistem" olmadığını vurguladı. Yapılan değişiklik, araç değiştirenlerin hak kaybını önleyen teknik bir kolaylıktan ibaret.

Yeni sisteme göre:

Basamak Hakkı Yanmayacak: Avantajlı basamakta (hasarsızlık indirimi olan) aracını satan bir vatandaş, yeni aracını eskisini satmadan önce alsa bile, mevcut indirim hakkını yeni aracına taşıyabilecek.

Otomatik Düzeltme: Sigortalılar, acenteleri aracılığıyla basamak düzeltmesi talep edebilecek. Başvuru yapılmasa bile poliçe yenileme döneminde sistem otomatik düzeltme yapacak.

Kötü Sürücüye de Geçerli: Bu kural sadece indirimler için değil, kaza yaptığı için prim artışı (dezavantajlı basamak) yaşayanlar için de geçerli olacak.

SÜRÜCÜ TEMELLİ SİSTEM İÇİN ÇALIŞILIYOR

Mevcut durumda sigorta araca yapılsa da SEDDK, geleceğe dair bir kapı da araladı. Açıklamada, "iyi sürücü ile kötü sürücü" ayrımını daha net yapabilmek için sigortanın kişiye (sürücüye) endekslendiği alternatif modeller üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ancak bu sistemin ne zaman hayata geçeceği henüz net değil.