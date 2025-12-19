Kamuya ek kaynak halkın cebinden çıkacak: Vergi paketi yürürlükte!

Ekonomide "kemer sıkma" politikası halka vergi olarak dönüyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tartışmalı vergi paketi düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kuyumcudan araba satana, ev sahibinden emeklilik hayali kuranlara kadar herkesi etkileyecek pakette dikkat çeken maddeler yer alıyor.

ARAÇ ALIP SATANA 'NOTER' SÜRPRİZİ

Yeni dönemde araç piyasasında kurallar değişiyor. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerindeki harç istisnası tarihe karıştı. Artık sıfır veya ikinci el fark etmeksizin, araç satış bedeli üzerinden binde iki (0.2) oranında noter harcı tahsil edilecek. Bu tutar, bin liradan az olamayacak. Yani notere giden çok daha fazla ödeme yapacak. Ancak bu harç galericiden istenmeyecek. Yani sadece ikinci el aracını satmak isteyen vatandaştan alıncak.

EMEKLİLİK HAYALİ PAHALANDI: BORÇLANMAYA REKOR ZAM

Paketin en can yakıcı maddesi ise sosyal güvenlik tarafında oldu. Doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için maliyetler uçtu. Borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı.

Bu artışın vatandaşa faturası ise ağır. Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Daha önce 8 bin 321 lira olan bir aylık borçlanma tutarı, yeni oranla 11 bin 703 liraya yükseldi.

Bu, sadece bir aylık borçlanmada vatandaşın cebinden fazladan 3 bin 382 lira çıkacağı anlamına geliyor.

Üstelik 2026 asgari ücret zammı da eklendiğinde bu rakamların yüzde 20-25 daha artması bekleniyor.

KİRA VE EMLAK VERGİSİNDE DENGELER DEĞİŞTİ

Gayrimenkul sahipleri için de yeni kurallar devreye girdi. Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna; emekliler, dul ve yetimler hariç herkes için kaldırıldı. Artık kira geliri ne kadar düşük olursa olsun vergi ödenecek. Ayrıca konut dışındaki gayrimenkullerin borç faizleri, kira gelirinden düşülemeyecek.

Emlak vergisinde ise "fahiş artış" önlemi geldi. 2026 yılı bina ve arazi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin yüzde 100'ünü (iki katını) geçemeyecek. Belediyelerin bu oranın üzerinde değerleme yapmasının önü kesildi.

YANLIŞ BEYAN VEREN YANDI

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezalar ağırlaştırıldı. Gayrimenkul satışında tapuda düşük bedel gösterip yanlış beyanda bulunanlara kesilen ceza oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye (bir kat artırılarak) yükseltildi.

Pakette dikkat çeken diğer detaylar ise şöyle:

Kuyumcular, ikinci el galericiler ve bazı sağlık kuruluşlarından yıllık "işletme ruhsatı harcı" alınacak.

SGK prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkarıldı.

UEFA organizasyonlarından gelir elde eden şirketler ise Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulacak.