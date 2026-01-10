Ormandan çevrilen araziler için ödeme süresi uzatılıyor

Ormandan çevrilen araziler için ödeme süresi uzatılıyor
2B olarak bilinen hazineye ait ormandan çevrilen araziler için ödeme süresi uzatılıyor. Vasfı değişen o arazilerin değerlendirilmesi ve hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin ödeme yapmayanlara süre tanınacak.

Orman sınırları dışına çıkarılarak satışa uygun hale gelen arazilerin değerlendirilmesi ve hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkındaki kanunda değişiklik için hazırlıklar başladı.

2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin başvurularını ödemelerini yapmayanlara yeni bir fırsat tanınacak.

ORMANDAN ÇEVRİLEN ARAZİLER İÇİN ÖDEME SÜRESİ UZATILIYOR

NTV'nin haberine göre; Meclis'e sunulan kanun taslağına göre, 2B alanlarında bulunan taşınmazlara dair, satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlara yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi sağlanarak bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda kanun taslağının yasalaşması halinde, 2B arazileri için, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/7/2026 tarihine kadar uzatılacak.

TÜFE ORANINDA GEÇİKME FAİZİ ALINACAK

Satışa konu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmayacak ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

