Esnaf için kritik vergi kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde binlerce esnafı ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin korkulu rüyası olan "beyanname ve kayıt" işlemlerinde adres değişiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Tebliğ ile özellikle vergilendirme statüsü değişen ve basit usulden gerçek usule geçiş yapacak olan mükellefler için bürokratik süreçlerde yeni bir kolaylık sağlandı.

ODALAR VE BİRLİKLER DEVREYE GİRİYOR

Yeni sistemle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecek esnaf için işlemler değişiyor.

Esnaf vergisinde düzenleme mi geliyor? Mehmet Şimşek cevap verdi

Mükelleflerin kayıt tutma ve beyanname verme gibi işlemlerinin yürütüldüğü "Defter-Beyan Sistemi" kapsamındaki süreçler, artık sadece mali müşavir ofislerinde değil, esnafın üyesi olduğu meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.

Bu imkan, işletme hesabı esasına göre defter tutulan süre boyunca geçerli olacak.

ŞART: MUHASEBECİ ÇALIŞTIRILACAK

Ancak meslek odalarının bu hizmeti verebilmesi belirli şartlara bağlandı. Üyeleri adına işlem yapmak isteyen oda ve birliklerin bünyesinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış, yeterli sayıda uzmanın çalışması gerekiyor. Eğer oda bünyesinde kadrolu meslek mensubu yoksa, işlemlerin dışarıdan bir mali müşavirin gözetiminde yapılması zorunlu kılındı.

KİMLERİ KAPSIYOR? İŞTE O SEKTÖRLER

Öte yandan, yılbaşından itibaren 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecek olan ve bu düzenlemeden yararlanabilecek meslek grupları da netleşti. Listede şu sektörler yer alıyor:

Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!

Her türlü mal imalatı ve alım-satımı ile uğraşanlar,

İnşaatla ilgili her türlü faaliyeti yürütenler,

Motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapanlar,

Lokanta, restoran ve benzeri hizmet işletmeleri,

Eğlence ve dinlenme yeri işletmecileri,

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar.