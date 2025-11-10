Esnaf vergisinde düzenleme mi geliyor? Mehmet Şimşek cevap verdi

Gerçek usulde vergilendirilecek esnafın kapsamını genişleten eylül ayındaki düzenlemeye yönelik eleştiriler artıyor. Büyükşehir statüsündeki illerde, nüfusu 30 bini aşan ilçelerdeki esnafın 1 Ocak 2026 itibarıyla basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmesi planlanıyor.

Esnaf Odası Başkanı kara haberi verdi: 300 bin işyeri kapanabilir

Ekonomi yönetimi, atılan bu adımın gerekçesini, büyükşehirler arasındaki vergi uygulama farklılıklarını sonlandırmak ve vergi adaletini tesis etmek olarak açıklasa da, düzenleme hem esnaf çevrelerinden hem de siyasetçilerden tepki topladı.

Bu eleştiriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında da yoğun bir şekilde dile getirildi. Milletvekilleri, yaklaşık 550 bin mükellefi doğrudan etkileyecek olan bu değişikliğin, küçük esnafın üzerindeki mali yükü artıracağı konusunda uyarılarda bulundu.

"KÜÇÜK ESNAF KEPENK KAPATACAKTIR"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemenin 550 bin mükellefi etkileyeceğini ve esnaf başına 10 bin liralık ek bir maliyet getireceğini savundu. Bakırlıoğlu, "İddia ediyorum, birçok küçük esnaf bu uygulamadan sonra kepenk kapatacaktır" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!

Büyükşehir denilince her yerin metropol olmadığını, bu kentlerin kırsal mahalleleri ve köyleri bulunduğunu belirten Bakırlıoğlu, buralarda günde bir yevmiyeyi zor çıkaran kahveci veya büfe işletmecisi gibi esnafın bu uygulamaya girmesi halinde kapatmak zorunda kalacağını ve bunun sosyal bir patlamayı tetikleyebileceğini ifade etti.

MHP'DEN DE İTİRAZ VAR

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, düzenlemenin amacının kayıt dışılığı azaltmak ve iller arası vergi adaletini sağlamak olduğunu kabul etmekle birlikte, uygulamanın yeni bir "eşitsizlik" yaratacağına dikkat çekti. Gelir Vergisi Kanunu'nda gerçek usule geçiş şartlarının zaten belli olduğunu hatırlatan Kalaycı, bu yeni durumun hem büyükşehir olan illerle diğer iller arasında, hem de 30 bin üzeri nüfusa sahip büyükşehir ilçeleri ile diğer ilçeler arasında çelişkiler yaratacağını savundu. Kalaycı, "Bunu illaki uygulayacaksak hiç olmazsa belli bir gelire kadar vergi istisnası getirelim" önerisinde bulundu.

Maliyetleri artıracak karar resmen yayımlandı: Mehmet Şimşek esnaftan esnaf vatandaştan alacak

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu da küçük esnafa getireceği ağır yük nedeniyle düzenlemenin tekrar değerlendirilmesini talep etti. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise, basit usul mükelleflerinin hiç para kazanmasa dahi üzerlerine yıllık 100-150 bin lira ek yük geleceğini ve kararın uygulanması halinde esnafın tamamının işlerini bırakmak zorunda kalacağını iddia etti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan düzenleme ile amaçlarının büyükşehirler arasında var olan haksız rekabeti ortadan kaldırmak olduğunu savundu.

Şimşek, “Burada kriterler var, ölçütler var. Otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçmiyorsunuz, ciro gibi bir sürü konu var. Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız çünkü biz yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini arttırmak istemiyoruz. Biz özellikle gerçek anlamda basit usulde kalması gerekenlere yönelik her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yapmaya açığız bu konuda tereddüt olmasın” dedi