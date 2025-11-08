Esnaf Odası Başkanı kara haberi verdi: 300 bin işyeri kapanabilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usulden gerçek usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirterek, mevcut ekonomik koşullarda ciddi riskler yaşandığını söyledi. Palandöken, “Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak” uyarısında bulundu.

“ESNAF NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDA”

Palandöken, esnafın yeni vergi sistemine uyum sağlaması için yeterli sürenin tanınmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Hem rakipleriyle mücadele edecek hem ekonomiye katkı koyacak hem de istihdamda sıkıntılar yaşanacak.”

Uygulamanın yürürlüğe girmesine sadece bir ay kaldığını hatırlatan Palandöken, “Maliye Bakanlığı en azından 1 yıl önceden tedbir alınmasına imkân sağlayabilirdi. Esnaf bu süreçte cihaz kullanımını öğrenir, hazırlığını yapardı” ifadelerini kullandı.

“ESNAF AYAKTA KALSIN Kİ DEVLETE YÜK OLMASIN”

TESK Başkanı, mevcut ekonomik koşulların esnafı zorladığını belirterek, enflasyonla mücadelenin bu şekilde yürütülemeyeceğini söyledi.

“Sosyal güvenlik primleri yıllık yaklaşık 120 bin lira. Eğer basit usulde vergi mükellefleri yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu yükü sosyal devlet olarak devletin üstlenmesi gerekecek.”

Palandöken ayrıca, düzenlemelerin esnafla istişare edilerek, ortak akılla yapılması gerektiğini vurguladı:

“Ben yaptım oldu anlayışı, özellikle vergi alanında piyasadaki durgunluğun en temel nedenlerinden biri haline geliyor.”

300 BİN İŞ YERİ TEHLİKEDE

Enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini belirten Palandöken, aksi halde büyük bir ekonomik daralma yaşanabileceğini söyledi:

“Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak.”

Vergi mevzuatında yapılan sık değişikliklerin esnafın lehine olmadığını vurgulayan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 840 bin esnafı basit usul düzenlemesinden muaf tutma kararının bu endişelerden kaynaklandığını belirtti.

“E-HACİZ UYGULAMASI ESNAFI ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR”

Palandöken, e-haciz uygulamasının esnaf için en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bütün mal varlığına, evine, işine, bankadaki parasına haciz geliyor. Borcun miktarı kadar değil, tüm varlığa uygulanıyor. İnsanlar borcunu ödemek istese bile hesaplarına yatan paraya anında haciz geliyor.”

Bu durumun esnafı borç batağına sürüklediğini dile getiren TESK Başkanı, “Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor ama ödeyecek para bulunamıyor. Gayrimenkulünü satmak istese haciz engel oluyor” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇÖZÜLEBİLİR”

Palandöken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: